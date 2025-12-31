Mỹ phối hợp tiêu diệt và bắt giữ gần 25 phần tử IS tại Syria

Ngày 30/12, quân đội Mỹ cho biết nước này cùng các đồng minh đã tiêu diệt và bắt giữ gần 25 phần tử thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng kể từ khi tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của IS ở Syria hôm 19/12.

Mỹ tiến hành đợt truy quét nhằm vào IS sau khi lực lượng này tấn công một công dân Mỹ.



Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã phối hợp với các đối tác trên khắp Syria tiêu diệt ít nhất 7 thành viên IS và bắt giữ số còn lại trong 11 nhiệm vụ được tiến hành từ ngày 20-29/12, đồng thời phá hủy 4 kho vũ khí của IS.



Cùng ngày, chính quyền Syria áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm tại thành phố cảng Latakia sau khi xảy ra các vụ tấn công trước đó một ngày nhằm vào các khu dân cư có phần lớn người Alawite sinh sống. Theo Bộ Nội vụ Syria, lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 17h cùng ngày đến 6h ngày 31/12.



Trước đó, ngày 29/12, một số đối tượng đã tấn công các khu dân cư có đa số người Alawite, phá hủy các xe cộ và cửa hàng. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi có 3 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình quy mô lớn của cộng đồng thiểu số, sau vụ đánh bom ở Homs.



Giới chức Syria cho biết các lực lượng quân sự đã tăng cường triển khai tại một số khu phố ở thành phố Latakia nhằm tăng cường an ninh và ổn định, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản./.

