Thế giới

Trung Đông

Mỹ phối hợp tiêu diệt và bắt giữ gần 25 phần tử IS tại Syria

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã phối hợp với các đối tác trên khắp Syria tiêu diệt ít nhất 7 thành viên IS và bắt giữ số còn lại trong 11 nhiệm vụ được tiến hành từ ngày 20-29/12.

Trần Quyên
Binh sỹ Mỹ tại Syria. (Ảnh: nypost)
Binh sỹ Mỹ tại Syria. (Ảnh: nypost)

Ngày 30/12, quân đội Mỹ cho biết nước này cùng các đồng minh đã tiêu diệt và bắt giữ gần 25 phần tử thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng kể từ khi tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của IS ở Syria hôm 19/12.

Mỹ tiến hành đợt truy quét nhằm vào IS sau khi lực lượng này tấn công một công dân Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã phối hợp với các đối tác trên khắp Syria tiêu diệt ít nhất 7 thành viên IS và bắt giữ số còn lại trong 11 nhiệm vụ được tiến hành từ ngày 20-29/12, đồng thời phá hủy 4 kho vũ khí của IS.

Cùng ngày, chính quyền Syria áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm tại thành phố cảng Latakia sau khi xảy ra các vụ tấn công trước đó một ngày nhằm vào các khu dân cư có phần lớn người Alawite sinh sống. Theo Bộ Nội vụ Syria, lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 17h cùng ngày đến 6h ngày 31/12.

Trước đó, ngày 29/12, một số đối tượng đã tấn công các khu dân cư có đa số người Alawite, phá hủy các xe cộ và cửa hàng. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi có 3 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình quy mô lớn của cộng đồng thiểu số, sau vụ đánh bom ở Homs.

Giới chức Syria cho biết các lực lượng quân sự đã tăng cường triển khai tại một số khu phố ở thành phố Latakia nhằm tăng cường an ninh và ổn định, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ-Syria #Khủng bố #Mỹ tấn công IS Mỹ Syria
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường vụ nổ bên trong đền thờ Hồi giáo ở Wadi al-Dhahab, khu lân cận thành phố Homs, miền Trung Syria ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Căng thẳng quân sự leo thang tại tỉnh Aleppo

Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của SDF đang nhắm vào các vị trí quân sự gần đập Tishreen trong khi SDF khẳng định chỉ phản kháng sau khi bị các nhóm thân chính phủ nã pháo trước.