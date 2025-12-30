Thị trường chữ ký số cá nhân chuyển dịch từ giai đoạn tiếp cận sang phổ cập

Chiều ngày 30/12, tại Hà Nội, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - NEAC, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng năm 2025 (CA-Index 2025).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhận xét lĩnh vực chứng thực chữ ký số công cộng trong năm 2025 đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số, thể hiện qua con số tăng trưởng lên tới 200% của số lượng cá nhân đăng ký sử dụng chữ ký số.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân đánh giá cao nỗ lực của NEAC và các CA công cộng trong việc phổ cập chữ ký số đến người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, tạo nên những bước phát triển ấn tượng trong năm 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết quả trên, theo Thứ trưởng thường trực Vũ Hải Quân, ngoài việc NEAC đã chọn đúng "con đường," thì còn nhờ có sự hợp tác, đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp.

Theo đại diện NEAC, việc xây dựng và công bố báo cáo CA-Index là hoạt động thường niên được triển khai từ năm 2023. Bộ chỉ số CA-Index 2025 được NEAC điều chỉnh, hoàn thiện trên cơ sở kế thừa kết quả các năm trước, đồng thời cập nhật thêm một số chỉ số, chỉ tiêu thành phần để phù hợp hơn với thực tiễn phát triển thị trường chữ ký số.

Hệ thống chỉ số gồm 5 nhóm chính: Tuân thủ pháp lý; công nghệ và mức độ đa dạng dịch vụ, thị phần và chính sách giá, trải nghiệm khách hàng, mức độ thuận tiện đối với các bên ứng dụng.

Khảo sát CA-Index 2025 được triển khai với 3 nhóm đối tượng gồm người sử dụng dịch vụ; các bên ứng dụng, tích hợp chữ ký số và chính các CA công cộng thông qua phiếu tham vấn chuyên sâu.

Đáng chú ý, từ góc độ người dùng, khảo sát đã nhận được trên 1.000 ý kiến phản hồi hợp lệ từ khách hàng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Kết quả cho thấy thị trường chữ ký số cá nhân đang chuyển từ giai đoạn mở rộng tiếp cận sang giai đoạn phổ cập, khi người dùng không còn bó hẹp trong nhóm trẻ, am hiểu công nghệ, mà ngày càng mở rộng sang nhóm trung niên, cao tuổi với nghề nghiệp đa dạng; nhu cầu sử dụng tập trung nhiều vào các dịch vụ công, thủ tục hành chính và các giao dịch số trong đời sống hằng ngày.

Với khách hàng doanh nghiệp, khảo sát ghi nhận quá trình chuyển đổi số diễn ra thận trọng nhưng có chiều sâu. Chữ ký số dần được sử dụng rộng rãi hơn trong những lĩnh vực dịch vụ công – xã hội như y tế, giáo dục, bên cạnh các hoạt động tài chính, kinh doanh truyền thống. Doanh nghiệp vẫn coi kênh trực tiếp là chủ đạo nhưng đã bắt đầu đẩy mạnh các kênh số và kênh trung gian để tiếp cận, quản lý dịch vụ chữ ký số.

Tại sự kiện, kết quả CA-Index 2025 đã được công bố và các danh hiệu đã được trao cho các CA công cộng có kết quả nổi bật.

Top 5 CA công cộng được khách hàng tham gia khảo sát đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt năm 2025 được vinh danh. Bên cạnh đó, NEAC cũng trao danh hiệu cho những đơn vị có thế mạnh nổi trội theo từng nhóm chỉ số đã được trao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, Top 5 CA công cộng được khách hàng tham gia khảo sát đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt năm 2025 gồm có: Viettel-CA, MobiFone-CA, VNPT-CA, EASY-CA và BKAV-CA.

Bên cạnh đó, NEAC cũng trao danh hiệu cho những đơn vị có thế mạnh nổi trội theo từng nhóm chỉ số đã được trao, cụ thể: MATBAO-CA được trao danh hiệu “CA được khách hàng đánh giá tuân thủ pháp lý tốt nhất năm 2025”; Viettel-CA đạt đồng thời 2 danh hiệu “CA đứng đầu về công nghệ và tính đa dạng của dịch vụ năm 2025” và “CA có trải nghiệm khách hàng tốt nhất năm 2025”; VNPT-CA là “CA có thị phần và giá tốt nhất năm 2025”; VNPAY-CA là “CA đáp ứng sự thuận tiện của đơn vị ứng dụng tốt nhất năm 2025”; INTRUST-CA nhận danh hiệu “CA có đóng góp tích cực cho phát triển chữ ký số cá nhân năm 2025."

Giám đốc NEAC Tô Thị Thu Hương nhận định: tinh thần xuyên suốt của chương trình CA-Index là “nhìn lại để cùng phát triển." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tổng kết chương trình, Giám đốc NEAC Tô Thị Thu Hương nhận định: tinh thần xuyên suốt của chương trình CA-Index là "nhìn lại để cùng phát triển."

Kết quả khảo sát không nhằm "xếp hạng tốt – chưa tốt," mà là một bức tranh tổng thể, đa chiều, phản ánh thực chất chất lượng dịch vụ chữ ký số công cộng tại Việt Nam trong một năm.

Từ góc độ quản lý nhà nước, CA-Index là kênh thông tin quan trọng để NEAC và Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả điều phối hệ sinh thái, triển khai các quy định mới về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy trong Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Đối với các CA công cộng, CA-Index là "tấm gương" để tự đánh giá, nhận diện rõ hơn điểm mạnh, điểm cần cải thiện trong cung cấp dịch vụ, từ đó có kế hoạch chỉnh sửa sản phẩm, quy trình và mô hình chăm sóc khách hàng. Còn đối với người sử dụng và các bên ứng dụng, CA-Index là nguồn tham chiếu hữu ích, giúp nâng cao hiểu biết và niềm tin vào dịch vụ chữ ký số công cộng.

Giám đốc Tô Thị Thu Hương khẳng định Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia sẽ tiếp tục duy trì, hoàn thiện chương trình CA-Index theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, khách quan và gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường; tăng cường đối thoại, đồng hành cùng các CA công cộng, các đơn vị ứng dụng và người dùng để xây dựng hệ sinh thái chữ ký số công cộng an toàn – tin cậy – thuận tiện – bền vững./.

