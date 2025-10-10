Công nghệ

Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển Chính phủ số, xã hội số

Tính đến hết tháng 8/2025, cả nước đã cấp 22.390.613 chứng thư chữ ký số; 36,11% dân số dân số trưởng thành đã có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Theo báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 ngày 24/9/2025, trong vòng chưa đầy 2 tháng, hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đã ghi nhận 7,5 triệu hồ sơ và số tiền giao dịch lên đến 1,5 nghìn tỷ đồng, trong đó 73,3% hồ sơ trực tuyến là từ các địa phương.

Về phát triển xã hội số, công dân số, tính đến hết tháng 8/2025, đã cấp 22.390.613 chứng thư chữ ký số; 36,11% dân số dân số trưởng thành đã có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân./.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).