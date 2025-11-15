Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đến hết năm 2025 hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn và các nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2025, đặc biệt đối với việc triển khai các cơ sở dữ liệu.

Sáng 15/11, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã họp Phiên họp thứ 5.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 với phương châm: quyết liệt trong hành động; kết quả là thước đo; đồng bộ trong triển khai; phát triển Dữ liệu trở thành tài sản; an toàn thông tin là trên hết; người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đến hết năm 2025 hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn và các nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2025, đặc biệt đối với việc triển khai các cơ sở dữ liệu; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính toàn trình trên môi trường số, phải đạt 80% trong năm 2025; bố trí đủ nguồn lực về tài chính, nhân lực cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thủ tướng chỉ rõ 6 nhiệm vụ tổng quát cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của bộ mình, ngành mình, địa phương mình, phải hoàn thành trong năm 2025, với tinh thần, “Đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung”; tiếp tục hoàn thiện thể chế; hoàn thiện hạ tầng số thông suốt, hiện đại, dùng chung; bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”; bảo đảm về an ninh, an toàn thông tin; triển khai công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ; quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tổng rà soát hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, cơ quan, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với khí thế mới, động lực mới, tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, các nhiệm vụ đề ra, để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực sự là động lực đột phá và then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững./.

