Cloudflare gặp sự cố lần 2: Vì sao chỉ một công ty lại có tác động đến toàn cầu?

Ngày 5/12, công ty dịch vụ Internet Cloudflare của Mỹ báo cáo sự cố hệ thống, khiến hàng triệu trang web phải dừng hoạt động trên toàn cầu, trong đó có một số trang mạng dịch vụ quen thuộc với người dùng Internet như Canva, QuillBot.

Theo techgenyz, đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng, Cloudflare, công ty về hiệu suất và bảo mật web, vốn là nền tảng kết nối âm thầm giữa người dùng mạng và hàng triệu trang web, gặp phải sự cố nghiêm trọng này.

Điều này lại một lần nữa nhắc nhở mọi người về sự phụ thuộc vào một số ít nhà cung cấp cơ sở hạ tầng.

Trong sự cố lần này, các nền tảng giao dịch tại Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo Moneycontrol, các nền tảng giao dịch phổ biến như Zerodha, Angel One và Groww nằm trong số các dịch vụ bị gián đoạn.

Sự cố xảy ra vào thời điểm các giao dịch đang diễn ra sôi động nhất. Và chỉ cần vài phút Cloudflare ngừng hoạt động cũng có thể dẫn đến các giao dịch bị bỏ lỡ, trượt giá hoặc nhiều rủi ro ngoài ý muốn.

Mạng xã hội nhanh chóng tràn ngập ảnh chụp màn hình các trang lỗi và bài đăng tức giận từ các nhà giao dịch không thể xử lý các lệnh. Và ngay cả khi hầu hết các nền tảng đã khôi phục chức năng cốt lõi khi Cloudflare triển khai các bản sửa lỗi, nhiều nhà môi giới vẫn phải lo lắng tiếp tục theo dõi "các vấn đề còn tồn đọng," cảnh giác với các trục trặc có thể tái diễn giữa phiên giao dịch.

“Một phần lớn Internet" đột nhiên ngừng hoạt động

Sự cố không chỉ giới hạn ở các ứng dụng giao dịch. Trên toàn cầu, nhiều công cụ dành cho người dùng cá nhân đã bị ảnh hưởng bởi sự cố Cloudflare. Nhiều nguồn tin cho biết khi mạng của Cloudflare gặp sự cố, các dịch vụ như Canva, QuillBot, và thậm chí cả công cụ theo dõi sự cố Downdetector cũng bị ảnh hưởng.

Điều trớ trêu là mọi người đã truy cập Downdetector để kiểm tra sự cố, nhưng hóa ra trang web cũng đang gặp sự cố. Tại Anh và các khu vực khác, các bài báo mô tả sự cố này giống như "một phần lớn Internet" đã biến mất trong thời gian ngắn, với mọi thứ từ các công cụ sáng tạo đến dịch vụ truyền thông đều gặp lỗi cùng một lúc.

(Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Hiệu suất lặp lại sau sự cố tháng 11

Điều khiến sự cố Cloudflare này đặc biệt đáng lo ngại là nó xảy ra ngay sau sự cố ngày 18/11 năm 2025 của Cloudflare, vốn đã khiến các nền tảng lớn như X (Twitter), ChatGPT, Spotify, Canva… phải ngừng hoạt động trong nhiều giờ.

Trong báo cáo tổng kết sự cố tháng 11, Cloudflare đã truy tìm ra nguyên nhân sự cố là do lỗi tương tác trong hệ thống Quản lý Bot và do thay đổi cấu hình cơ sở dữ liệu lan truyền trên toàn mạng lưới toàn cầu.

Mặc dù nguyên nhân kỹ thuật đầy đủ của sự cố Cloudflare ngày 5/12 vẫn chưa được công bố chi tiết, nhưng mô hình đã rõ ràng: khi một lớp tại một công ty như Cloudflare hoạt động không bình thường, phạm vi ảnh hưởng có thể lên đến cả hành tinh.

Tại sao một công ty gặp sự cố lại gây ra nhiều thiệt hại đến vậy?

Cloudflare nằm ở "lớp giữa" quan trọng của Internet - xử lý các tác vụ như phân giải DNS, lưu trữ đệm, định tuyến lưu lượng truy cập và lọc bảo mật cho hàng triệu trang web và ứng dụng.

Do rất nhiều dịch vụ đặt lưu lượng truy cập thông qua Cloudflare, các sự cố sẽ không chỉ ảnh hưởng đến một số ít trang web - mà còn ảnh hưởng đến các ngân hàng, ứng dụng giao dịch, trang tin tức, công cụ SaaS, nền tảng AI và blog sở thích cùng một lúc.

Đối với người dùng thông thường, cảm giác như "toàn bộ Internet bị gián đoạn," mặc dù các máy chủ gốc cơ bản có thể hoàn toàn hoạt động tốt.

Sự cố này cũng dẫn đến một lời nhắc nhở khác rằng Internet là một mớ hỗn độn của các mối quan hệ phụ thuộc, với các công ty như Cloudflare đóng vai trò là trụ cột chính. Và khi một trong những trụ cột đó lung lay thì mọi người đều bị ảnh hưởng, từ các nhà thiết kế ở London đang làm việc trên một dự án Canva đến các đại lý bán hàng ban ngày ở Mumbai.

Cuối cùng, sự cố ngừng hoạt động này sẽ thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái hướng tới cơ sở hạ tầng Internet phân tán và phục hồi tốt hơn./.

