Cloudflare khôi phục dịch vụ sau sự cố gây gián đoạn truy cập X và ChatGPT

Công ty hạ tầng web Cloudflare thông báo đã khôi phục hoàn toàn các dịch vụ sau một sự cố xảy ra vào ngày 18/11 khiến hàng nghìn người dùng không thể truy cập vào các nền tảng Internet lớn như X và ChatGPT.

Cloudflare - công ty xử lý khoảng 20% lưu lượng truy cập web toàn cầu, cho biết sự cố này xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 18/11 theo giờ ET (giờ miền Đông), tức 18h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam, do một tệp cấu hình được tạo tự động để quản lý các mối đe dọa an ninh tiềm tàng.

Công ty cho biết tệp tin này đã trở nên quá lớn và làm sập hệ thống phần mềm chịu trách nhiệm xử lý lưu lượng cho một số dịch vụ của Cloudflare.

Công ty cho biết đã bắt đầu điều tra sự cố và triển khai một bản vá lỗi. Tuy nhiên, một số khách hàng có thể vẫn bị ảnh hưởng trong quá trình khôi phục dịch vụ trên toàn cầu. Cloudflare khẳng định không có bằng chứng cho thấy sự cố này là kết quả của một cuộc tấn công hay do hoạt động độc hại gây ra.

Cloudflare vận hành một trong những mạng lưới lớn nhất thế giới, giúp các trang web và ứng dụng tải nhanh hơn, duy trì trạng thái trực tuyến bằng cách bảo vệ chúng khỏi các đợt tăng đột biến lưu lượng truy cập và các cuộc tấn công mạng.

Sự cố mới nhất tại Cloudflare đã khiến hàng nghìn người dùng không thể truy cập các nền tảng như Canva, X, Grindr và ChatGPT, khiến người dùng đồng loạt báo cáo sự cố lên công cụ theo dõi Downdetector.

Theo công cụ theo dõi sự cố Downdetector, số lượng báo cáo về các vấn đề liên quan đến Cloudflare đã giảm từ mức đỉnh hơn 11.000 báo cáo xuống còn khoảng 2.800 báo cáo vào lúc 10h20 sáng 18/11 theo giờ ET (tức khoảng 22h20 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Tại Việt Nam, đến 10h30 ngày 19/11, người dùng đã có thể truy cập được vào ChatGPT./.

