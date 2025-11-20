Cloudflare Inc. phải bồi thường hàng triệu USD do vi phạm bản quyền

Ngày 19/11, Tòa án cấp cao Tokyo (Nhật Bản) đã ra phán quyết buộc Công ty dịch vụ đám mây Cloudflare Inc. của Mỹ phải bồi thường khoảng 500 triệu yen ( tương đương 3 triệu USD) cho 4 nhà xuất bản truyện tranh manga lớn của nước này với cáo buộc Cloudflare Inc. đã hỗ trợ một trang web tư nhân vi phạm bản quyền.

Cụ thể, 4 nhà xuất bản khởi kiện gồm Kodansha Ltd., Shueisha Inc., Shogakukan Inc. và Kadokawa Corp, vốn được biết đến với các bộ truyện tranh nổi tiếng như “One Piece” và “ Attack on Titan.”

Phía nguyên đơn cho biết Tòa án cấp cao Tokyo gần như chấp thuận toàn bộ yêu cầu bồi thường của nhóm 4 nhà xuất bản. Động thái này được xem là phán quyết tư pháp đầu tiên tại Nhật Bản quy trách nhiệm bồi thường cho một công ty hỗ trợ truyền tải nội dung số sao lưu trong bộ nhớ đệm.

Phán quyết của tòa án chỉ ra rằng Cloudflare đã ký hợp đồng với một trong những trang web vi phạm bản quyền lớn nhất. Công ty này cung cấp dịch vụ mạng phân phối nội dung (CDN), qua đó cho phép sao chép tạm thời dữ liệu từ máy chủ của trang vi phạm và phân phối đến lượng lớn người dùng.

Thẩm phán Aya Takahashi, Chủ tọa phiên tòa, nhận định Cloudflare đã đơn giản hóa quy trình xác minh danh tính, tạo điều kiện thuận lợi để chủ trang web phân phối hiệu quả các bản sao trái phép. Theo đó, Cloudflare bị cáo buộc không thực hiện nghĩa vụ dừng cung cấp dịch vụ mặc dù nhóm các nhà xuất bản nói trên đã gửi thông báo về hành vi vi phạm bản quyền.

Về phần mình, Cloudflare lập luận rằng chính chủ trang web, hiện vẫn ẩn danh, phải chịu trách nhiệm về truyền tải dữ liệu. Công ty dịch vụ đám mây này cho biết sẽ kháng cáo với lập luận rằng việc phán quyết của Tòa án cấp cao Tokyo có hiệu lực sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính hiệu quả và độ tin cậy của mạng internet./.

