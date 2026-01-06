Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, tiết kiệm hơn 1.650 tỷ đồng mỗi năm

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thành ủy Hà Nội (Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy), thành phố Hà Nội đã hoàn thành phương án tái cấu trúc và triển khai áp dụng đối với 293 thủ tục hành chính.

Việc tái cấu trúc này giúp thành phố tiết kiệm hơn 1.650 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm, cắt giảm hàng triệu giờ đi lại, đánh dấu bước chuyển đổi căn bản từ quản lý hồ sơ giấy sang quản lý dựa trên dữ liệu.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, tổng chi phí tuân thủ trước khi tái cấu trúc của 293 thủ tục hành chính ước tính khoảng hơn 2.306 tỷ đồng/năm.

Sau khi áp dụng phương án tái cấu trúc, chi phí này giảm còn còn 654 tỷ đồng mỗi năm, tương đương mức tiết kiệm 1.652 tỷ đồng (giảm 71,64%), giúp cắt giảm hơn 15 triệu giờ đi lại mỗi năm cho người dân và doanh nghiệp.

Việc tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính cũng giúp thành phố xác định rõ 23 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành cần kết nối, tạo nền tảng cho nguyên tắc “một lần khai báo - nhiều lần sử dụng,” phục vụ lâu dài cho xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh. Quan trọng hơn, quá trình này góp phần chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm, hồ sơ giấy sang quản lý dựa trên dữ liệu, hậu kiểm và trách nhiệm pháp lý; giảm áp lực cho bộ phận một cửa, nâng cao hiệu quả điều hành và phối hợp liên thông giữa các cơ quan.

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố, người dân không phải nộp phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính (trừ phí thẩm định) và được hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả. 100% kết quả điện tử được trả về tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và ứng dụng iHanoi, giúp người dân thực hiện thủ tục ngay tại nhà mà không cần đến cơ quan nhà nước đối chiếu giấy tờ.

Người dân Hà Nội lấy số thứ tự xếp hàng làm thủ tục hành chính. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hiệu quả cải cách được thể hiện rõ nét ở các lĩnh vực nóng như đất đai, xây dựng và chính sách xã hội. Điển hình, đối với 25 thủ tục lĩnh vực đất đai có phát sinh nghĩa vụ tài chính, trước đây người dân phải đi lại ít nhất 6 lần, nay toàn bộ quy trình được thực hiện từ xa. Thủ tục xác nhận điều kiện mua nhà ở xã hội được rút gọn từ 2 biểu mẫu, 4 lượt đi lại, xuống còn 1 biểu mẫu điện tử duy nhất, thực hiện toàn trình. Tương tự, thủ tục giải quyết chế độ hưu trí xã hội cũng giảm được 8 giờ di chuyển và chờ đợi cho người cao tuổi.

Trước khi tái cấu trúc, dù Hà Nội đã công bố 767 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình (chiếm khoảng 35%), nhưng nhiều thủ tục mới dừng ở trạng thái “toàn trình trên giấy.” Người dân vẫn phải đi lại, nộp hồ sơ giấy, chứng thực bản sao, đối chiếu trực tiếp, làm giảm đáng kể hiệu quả chuyển đổi số.

Việc tái cấu trúc lần này tập trung xử lý tận gốc các “điểm nghẽn” về quy trình, dữ liệu và yêu cầu pháp lý, chuyển từ tư duy số hóa hồ sơ sang tái thiết quy trình nghiệp vụ, lấy dữ liệu làm trung tâm.

Không những vậy, việc tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính còn được xem là bước chuyển quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số của Thủ đô.

Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế rõ rệt mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền, tạo động lực thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ./.

Hà Nội thí điểm thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ chi nhánh, điểm phục vụ hành chính công trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, không phân biệt cấp chính quyền, địa giới nơi cư trú.