Tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” khi cải cách thủ tục hành chính

Việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang được tỉnh Ninh Bình thực hiện nghiêm túc.

Người dân, doanh nghiệp đánh giá cao những nội dung văn kiện thể hiện được vai trò trung tâm của Đảng trong lãnh đạo toàn diện đất nước.

Bà Trần Thị Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh, cho biết qua nghiên cứu dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIV của Đảng bà rất ấn tượng và tâm đắc với nội dung “Tạo môi trường thuận lợi, an toàn để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.” Điều này góp phần củng cố niềm tin, sức mạnh, tiếp thêm động lực và khát vọng vươn lên của kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

Song bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước cần chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện pháp luật và cơ chế, chính sách để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển. Quyết liệt cải cách, đơn giản hóa các bước giải quyết thủ tục hành chính mang tính hình thức và phải giám sát cấp cơ sở thực hiện tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Bà Trần Thị Loan cho rằng cần chuyển từ nền hành chính quản lý sang phục vụ và kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; quản lý hành chính Nhà nước phải thực sự là phục vụ mới khơi dậy được tinh thần sáng tạo, nỗ lực và cống hiến của doanh nhân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, cần có giải pháp đột phá khuyến khích khởi nghiệp và bảo đảm kinh tế tư nhân cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong tiếp cận cơ hội kinh doanh như, về vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực... tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp được kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình hướng dẫn người dân tra cứu thông tin thủ tục hành chính bằng mã QrCode. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Ông Bùi Ngọc Hạnh, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Lý Thường Kiệt, đánh giá cao tinh thần đổi mới, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược được thể hiện trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng.

Nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã khẳng định rõ vai trò trung tâm của Đảng trong lãnh đạo toàn diện đất nước, nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực cầm quyền, phòng chống suy thoái, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Việc xác định “xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện” là nhiệm vụ then chốt, mang ý nghĩa quyết định với phát triển bền vững của đất nước. Tinh thần “tự soi, tự sửa”, nhìn thẳng vào sự thật, thể hiện rõ trong dự thảo.

Tuy nhiên, một số nội dung vẫn cần cụ thể và sâu hơn, nhất là phân cấp, phân quyền trong công tác xây dựng Đảng chưa thật rõ giữa Trung ương, địa phương và cơ sở, dễ dẫn tới chồng chéo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cơ chế giám sát của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đối với tổ chức Đảng, đảng viên còn chung chung, chưa có công cụ, tiêu chí rõ ràng để nhân dân thực hiện quyền giám sát hiệu quả.

Công tác đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt Chi bộ cần được lượng hóa bằng chỉ tiêu cụ thể, có thời hạn và trách nhiệm rõ ràng. Bên cạnh đó, dự thảo chưa thể hiện rõ giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên chuyển đổi số cũng như chưa nêu bật việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát và công tác cán bộ...

Từ thực tiễn cơ sở và quá trình triển khai tại địa phương, ông Bùi Ngọc Hạnh cho rằng xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận cần bổ sung nội dung nâng cao năng lực tư duy, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; có chỉ tiêu định lượng: Tỷ lệ đảng viên được bồi dưỡng lý luận, tập huấn nghiệp vụ mới hằng năm; tỷ lệ tổ chức Đảng đạt chuẩn “4 tốt” theo quy định.

Về tổ chức bộ máy và cán bộ cần cụ thể hóa lộ trình tinh gọn bộ máy, tránh trùng lắp chức năng; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu khi tổ chức Đảng yếu kém; bổ sung chính sách phát triển cán bộ trẻ, cán bộ cơ sở, có năng lực công nghệ, có đạo đức và uy tín với nhân dân; tăng cường ứng dụng “sổ tay đảng viên điện tử,” họp chuyên đề trực tuyến, quản lý thông tin đảng viên bằng nền tảng số.

Ngoài ra theo ông Bùi Ngọc Hạnh cần bổ sung cơ chế công khai kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong Đảng để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh của nhân dân qua nền tảng số, qua hệ thống góp ý công khai của địa phương, bảo đảm mọi ý kiến đều được lắng nghe và phản hồi./.

