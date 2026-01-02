Phú Thọ: Đưa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại đi vào chiều sâu

Nhờ duy trì việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất và xử lý nghiêm túc, liên tục đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau sáp nhập đã giúp tỉnh Phú Thọ giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền trong giai đoạn mới.

Đổi mới phương thức tiếp công dân

Với tinh thần không để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, phương án tổ chức bộ máy bảo đảm duy trì tốt các hoạt động quản lý nhà nước tại các đơn vị hành chính mới thành lập.

Tỉnh triển khai việc tiếp công dân trực tuyến, kết nối từ trụ sở tiếp công dân tỉnh đến các xã, phường, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Định kỳ hằng tháng, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trực tiếp tiếp công dân; sau buổi tiếp có thông báo ý kiến chỉ đạo về kết quả tiếp công dân, giao nhiệm vụ các cấp, các ngành kiểm tra xác minh giải quyết từng vụ việc cụ thể.

Ngành Thanh tra tỉnh cũng đã thành lập các Tổ công tác trực tiếp xuống làm việc với các xã, phường để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được nâng cao; tính chất, mức độ khiếu nại, tố cáo của công dân không gay gắt và phức tạp; không phát sinh “điểm nóng” hay mất ổn định về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn do khiếu nại, tố cáo.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong năm 2025, toàn tỉnh tiếp nhận 19.110 đơn từ nhiều nguồn khác nhau, tăng 3.560 đơn so với cùng kỳ; trong đó, các cơ quan chức năng đã xử lý 18.502 đơn.

Nhiều đoàn khiếu nại đông người tại một số xã, phường mới thành lập như Hy Cương, Đại Đồng, Hòa Bình, Lương Sơn, Đào Xá, Đoan Hùng, Vĩnh Phú, Tam Đảo, Cao Dương, Bình Xuyên… đã được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tại tỉnh được thực hiện đúng pháp luật, thấu tình đạt lý. Trong năm, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 10.669 vụ, đã giải quyết 7.613 vụ, trong đó khiếu nại 185 vụ, tố cáo 77 vụ, kiến nghị phản ánh 7.351 vụ; trên 3.000 vụ đang tiếp tục xem xét giải quyết. Qua giải quyết, các cơ quan chức năng đã phát hiện và kiến nghị xử lý hành chính 5 cán bộ, công chức; thu hồi, trả lại đất cho tổ chức và cá nhân theo quy định. Công tác bảo vệ người tố cáo được quan tâm, đảm bảo giữ bí mật thông tin, không để xảy ra tình trạng trả thù, trù dập.

Đặc biệt, tỉnh đã tập trung xử lý dứt điểm 149/156 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp; còn 7 vụ đang tiếp tục xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến dự án, đất đai, an ninh trật tự đã được xử lý căn cơ, góp phần ổn định tình hình, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, những kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2025 đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới, công tác này vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong một số trường hợp cụ thể còn lúng túng; khối lượng công việc tăng mạnh trong khi địa bàn quản lý rộng, nhân sự có nhiều biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác này.

Ở một số nơi, người đứng đầu chính quyền cơ sở còn lúng túng, thiếu chủ động trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp; tiến độ giải quyết chưa bảo đảm thời hạn theo quy định. Việc bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư ở cấp xã chủ yếu là kiêm nhiệm nhiều việc, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Chất lượng kiểm tra, xác minh một số vụ việc chưa sâu, chưa toàn diện; việc áp dụng pháp luật có lúc chưa thống nhất, đề xuất biện pháp xử lý còn thiếu tính khả thi, chưa gắn chặt với công tác vận động, thuyết phục.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng công dân khiếu kiện kéo dài đối với những vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật, thậm chí đã có bản án của tòa án, gây áp lực lớn cho cơ quan tiếp công dân các cấp.

Tình hình khiếu nại, tố cáo ngày càng phức tạp, tập trung nhiều ở lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, những lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Việc tổ chức thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật còn chậm, kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của công dân, gây bức xúc và phát sinh đơn thư tiếp theo.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó đề cao vai trò của các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc giám sát trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dâncấp xã, phường, nhất là những địa phương còn nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện; kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định, kết luận đã có hiệu lực; kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng.”

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ kiến nghị Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, giám sát trách nhiệm người đứng đầu; Hội đồng Nhân dân tỉnh đẩy mạnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tăng cường giám sát, phản biện, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao và giải pháp đồng bộ, tỉnh Phú Thọ phấn đấu đưa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2026 đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững./.

