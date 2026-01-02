An Giang mở trục liên kết vùng, tạo không gian phát triển mới

Tỉnh An Giang đang tập trung nguồn lực đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, coi đây là “đòn bẩy” then chốt để mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và khẳng định vai trò cửa ngõ chiến lược của khu vực Tây Nam Bộ.

Giao thông trục xương sống

Xác định giao thông là mạch máu của nền kinh tế, An Giang ưu tiên hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường bộ theo hướng đồng bộ, liên thông và kết nối hiệu quả. Trọng tâm là trục hành lang kinh tế Châu Đốc-Long Xuyên, tuyến động lực kết nối trung tâm kinh tế của tỉnh với các cửa khẩu biên giới, cảng sông và các vùng sản xuất lớn.

Cùng với đó, các hành lang giao thông biên giới đóng vai trò đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế được chú trọng đầu tư như: Tuyến đường N1 từ Hà Tiên đi Châu Đốc, cầu Tân Châu-Hồng Ngự kết nối liên vùng, Đường tỉnh 956. Đồng thời nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 950 và đoạn kết nối Quốc lộ 110 tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia.

Các tuyến đường đầu tư mở rộng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn mở ra không gian giao thương xuyên biên giới, thúc đẩy logistics, thương mại và du lịch.

Đặc biệt, ở hành lang dọc sông Tiền-sông Hậu, An Giang đang tập trung kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, cùng các công trình kết nối đường ven biển, hệ thống quốc lộ và các công trình giao thông quốc gia đi qua địa bàn. Khi các trục giao thông chiến lược này hoàn thành, An Giang sẽ không còn là “điểm cuối” mà trở thành điểm trung chuyển quan trọng giữa vùng đầu nguồn sông Mekong với vùng ven biển và các tuyến hàng hải quốc tế.

Hạ tầng giao thông đồng bộ góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư vào An Giang. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Không chỉ chú trọng đường bộ, An Giang còn tập trung phát triển và hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường thủy nội địa dọc sông Tiền-sông Hậu, hạ tầng hàng hải và hàng không. Đây được xác định là lợi thế tự nhiên cần khai thác hiệu quả, kết nối vận tải hàng hóa, du lịch và logistics với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Song song đó, hạ tầng hàng hải và hàng không tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo mạng lưới kết nối linh hoạt giữa An Giang với Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Campuchia và các tuyến quốc tế. Các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo không chỉ phục vụ phát triển kinh tế, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Phú Quốc cực tăng trưởng đặc biệt

Trong chiến lược phát triển hạ tầng của tỉnh, ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Tỉnh định vị Phú Quốc là cực tăng trưởng đặc biệt, hướng đến đô thị du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Vì vậy, tỉnh tập trung phát triển trục giao thông Bắc-Nam đảo Phú Quốc với quy mô lớn, có đường gom dân sinh; đồng thời quy hoạch đồng bộ hệ thống đường bộ ven biển, đường thủy và hàng hải phục vụ du lịch gắn với quốc phòng.

Tỉnh ưu tiên đầu tư hệ thống cảng biển, cảng cá, bến du thuyền, sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm logistics, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và các công trình thoát nước, xử lý chất thải đang từng bước tạo nên diện mạo hiện đại, bền vững cho “đảo ngọc.”

Đối với đặc khu Thổ Châu vùng đảo tiền tiêu cực Tây Nam của Tổ quốc, ông Hồ cho biết: An Giang xác định đây là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt. Việc sớm hoàn thành thủ tục công bố Cảng Thổ Châu, đưa vào khai thác tuyến vận tải Thổ Châu-Bãi Vòng (Phú Quốc), nghiên cứu mở tuyến tàu thương mại Rạch Giá-Thổ Châu, cùng với kế hoạch xây dựng Cảng hàng không lưỡng dụng cấp 4C, hướng đến mở rộng 4E trong tương lai, sẽ tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Cáp treo Hòn Thơm vượt biển dài nhất thế giới tại đặc khu Phú Quốc (An Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Cùng với giao thông, ông Hồ cho biết: An Giang đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đảo An Sơn, Nam Du, đặc khu Kiên Hải và các dự án trọng điểm ngành điện tại Phú Quốc phục vụ Hội nghị cấp cao APEC. Việc nghiên cứu đầu tư cấp điện lưới quốc gia và cáp quang cho đảo Thổ Châu nhằm bảo đảm nguồn điện, internet và thông tin liên lạc ổn định, bền vững, thể hiện quyết tâm không để “vùng lõm” hạ tầng tồn tại.

Thời gian tới, An Giang tiếp tục triển khai xây dựng nhà ở xã hội theo kế hoạch; phát triển đồng bộ hạ tầng tại các đô thị trọng điểm, khu-cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu du lịch. Hạ tầng số, bưu chính-viễn thông được nâng cấp để thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Ở khu vực nông thôn, tỉnh chú trọng đầu tư hạ tầng nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, trọng tâm là các công trình thủy lợi phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Các công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm cũng được ưu tiên, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Liên kết vùng mở rộng không gian phát triển

Xác định đầu tư hạ tầng gắn chặt với chiến lược liên kết vùng là điểm nhấn trong định hướng phát triển của An Giang. Tỉnh sẽ đẩy mạnh hợp tác với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các diễn đàn kinh tế, hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư; thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị sản phẩm đặc trưng, liên kết doanh nghiệp theo mô hình sản xuất hiện đại.

Song song đó, An Giang tập trung thực hiện hiệu quả quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch tổng thể quốc gia, cùng triển khai các công trình hạ tầng chiến lược liên vùng, đang mở ra không gian phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, quản trị nguồn nước, hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Để mở trục liên kết vùng, tạo không gian phát triển mới, An Giang tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên hoàn thành nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng biển An Thới, Cảng Hòn Chông; các tuyến giao thông thủy cao tốc quan trọng như: Rạch Giá-Hà Tiên-Nam Du-Hòn Sơn-Phú Quốc. Đẩy nhanh thi công cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên-thành phố Rạch Giá, nay là xã Tây Yên kết nối phường Rạch Giá.

Tuyến đường liên kết vùng giữa An Giang và Đồng Tháp tại đoạn đường dẫn lên cầu Châu Đốc. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Với tầm nhìn dài hạn, An Giang định hướng phát triển Phú Quốc, Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên trở thành các đô thị du lịch, sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đạt tầm cỡ quốc tế. Đồng thời cũng là trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics, khoa học, công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và thương mại biên giới để lan tỏa sang các vùng, khu vực khác để phát triển các lĩnh vực kinh tế của tỉnh.

Trong tương lai, khi các trục hạ tầng chiến lược được hoàn thiện, An Giang không chỉ nâng cao năng lực nội tại, mà còn đóng vai trò “bản lề” kết nối vùng đầu nguồn sông Mekong với biển đảo, liên kết trong nước và quốc tế. Đó chính là nền tảng để tỉnh An Giang bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới./.

