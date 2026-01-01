Mỹ thông báo hoãn tăng thuế đối với một số đồ nội thất nhập khẩu

Một tín hiệu tốt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất sang Mỹ khi ngày 31/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo việc hoãn kế hoạch tăng thuế đối với một số mặt hàng nội thất nhập khẩu trong một năm.

Quyết định được đưa ra ngay trước khi lệnh áp thuế này có hiệu lực từ ngày đầu Năm Mới 2026.

Việc tăng thuế được lên kế hoạch trong khuôn khổ loạt thuế được Tổng thống Trump triển khai kể từ khi trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025.

Tuy nhiên, với việc các hộ gia đình Mỹ đang chịu gánh nặng từ chi phí sinh hoạt tăng cao, ông Trump đã quyết định hoãn áp mức thuế theo kế hoạch 30% đối với một số đồ nội thất bọc vải và 50% đối với tủ bếp và bàn trang điểm đến ngày 1/1/2027.

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: "Do đang diễn ra các cuộc đàm phán hiệu quả liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm gỗ, Tổng thống hoãn việc tăng thuế để cho phép các cuộc đàm phán tiếp theo diễn ra với các quốc gia khác."

Các mức thuế quan được Tổng thống Trump đưa ra trong năm 2025 được giải thích là nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp của Mỹ và bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các mức thuế này đã gây ảnh hưởng mạnh đến các mặt hàng, từ thép đến ôtô.

Từ tháng 10/2025, thuế suất 10% đối với gỗ xẻ và ván gỗ mềm nhập khẩu đã có hiệu lực, cùng với thuế suất 25% đối với một số đồ nội thất bọc nệm và tủ bếp.

Dự kiến, Tòa án Tối cao Mỹ sẽ ra phán quyết về tính hợp pháp của các mức thuế được Tổng thốn Trump áp dụng theo Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế./.

