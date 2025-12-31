Kinh tế

Doanh nghiệp vận hành nền tảng thương mại điện tử báo cáo hoạt động năm 2025

Thông báo được ban hành để các bên liên quan chủ động thực hiện, bảo đảm tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, phối hợp hiệu quả với cơ quan quản lý trong thống kê, giám sát thị trường thương mại điện tử.

Lĩnh vực có tỷ lệ phản ánh cao nhất là thương mại điện tử với nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hóa, minh bạch thông tin và an toàn dữ liệu cá nhân. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa phát đi thông báo đề nghị thương nhân, tổ chức, cá nhân đang vận hành website hoặc ứng dụng thương mại điện tử thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2025, nhằm phục vụ việc thống kê, đánh giá thực trạng và hiệu quả phát triển của lĩnh vực trong năm.

Yêu cầu này được triển khai theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử và Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Theo hướng dẫn, các đơn vị thuộc diện báo cáo cần thực hiện trực tuyến trên hệ thống baocao.online.gov.vn và hoàn thành, gửi báo cáo trước ngày 15/01/2025.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhấn mạnh, trường hợp không chấp hành chế độ báo cáo sẽ bị xem xét và áp dụng các biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo được ban hành để các bên liên quan chủ động thực hiện, bảo đảm tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và phối hợp hiệu quả với cơ quan quản lý trong thống kê, giám sát thị trường thương mại điện tử./.

