Campuchia tiếp nhận 18 binh sĩ được Thái Lan phóng thích qua cửa khẩu Pailin

Mới đây, Campuchia đã tiếp nhận 18 binh sĩ nước này mà Thái Lan bàn giao theo thỏa thuận ngừng giao tranh mà hai quốc gia Đông Nam Á này đạt được vào ngày 27/12 vừa qua.

Viết Thành
Campuchia tiếp nhận 18 binh sĩ được Thái Lan phóng thích qua cửa khẩu Pailin
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Campuchia tiếp nhận 18 binh sĩ được Thái Lan phóng thích, Thủ tướng Hun Manet ra tận cửa khẩu đón.

Mỹ thông báo các biện pháp trừng phạt Iran và Venezuela.

Iran tuyên bố đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
