Khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 5,3 tỷ USD trong năm 2025

Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA), năm 2025, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 5,3 tỷ USD, tăng 0,37% so với năm trước và vượt 17,5% so với kế hoạch đề ra.

Diện tích đất cho thuê đạt hơn 470,5ha, tăng 69,45% so với năm trước. Đặc biệt, diện tích nhà xưởng cho thuê tăng rất mạnh, đạt hơn 492.075m2, tăng gần 2,6 lần so với năm trước.

Về đầu tư nước ngoài (FDI), thành phố thu hút tổng vốn đầu tư đạt hơn 3,39 tỷ USD, giảm 7,09% so với năm trước, trong đó, cấp mới 210 dự án với vốn đăng ký 1,93 tỷ USD, giảm 44,32%. Ngoài ra, 179 dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn điều chỉnh tăng 1,99 tỷ USD, tăng 74,53% so với năm trước.

Đại diện HEPZA cho biết đứng đầu trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều dự án mới được cấp phép là Hong Kong (Trung Quốc) với 66 dự án, có tổng vốn đầu tư gần 392 triệu USD; kế đến là Trung Quốc với 36 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 247 triệu USD và Singapore với 24 dự án, có tổng vốn đầu tư hơn 415 triệu USD - đây cũng là quốc gia có tổng vốn đăng ký mới lớn nhất.

Các dự án thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhiều nhất thuộc lĩnh vực cơ khí với 52 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 258,5 triệu USD; kế đến là ngành nhựa-cao su với 22 dự án có tổng vốn hơn 80 triệu USD và điện tử với 21 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 210 triệu USD.

Một góc Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Về đầu tư trong nước, thành phố thu hút tổng vốn đầu tư đạt hơn 48.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1,9 tỷ USD), tăng 16,96% so với năm trước; trong đó, cấp mới 99 dự án với vốn đầu tư đăng ký hơn 33.600 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD), tăng 26,62%; 52 dự án điều chỉnh, vốn điều chỉnh tăng 14.300 tỷ đồng (tương đương 574,39 triệu USD), giảm 12,9% so với năm trước.

Các dự án thu hút đầu tư trong nước nhiều nhất thuộc ngành nghề cơ khí có 24 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3.225 tỷ đồng; kế đến là ngành dịch vụ với 17 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.581 tỷ đồng và lĩnh vực bất động sản với 16 dự án với hơn 18.911 tỷ đồng.

Theo HEPZA, cơ cấu ngành nghề FDI đang chuyển dịch tích cực khi tập trung mạnh vào cơ khí với 18,5% và hóa chất chiếm 15,2% tổng vốn. Ở khu vực đầu tư trong nước, tổng vốn thu hút đạt hơn 48.000 tỷ đồng, tương đương 1,92 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 16,96% so với năm 2024.

Trong số 99 dự án nội địa cấp mới, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ trọng áp đảo với 56,20%, tương đương 18.911,45 tỷ đồng. Ngành cơ khí và thực phẩm cũng đóng góp quan trọng vào dòng vốn trong nước với tỷ lệ lần lượt là 9,59% và 8,21%.

Thống kê của HEPZA cũng ghi nhận, khu vực Bình Dương (cũ) dẫn đầu thu hút đầu tư đạt hơn 2,04 tỷ USD, tiếp đến là Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) thu hút đầu tư hơn 1,88 tỷ USD và Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) thu hút đầu tư 600 triệu USD.

Theo ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, việc hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2025 ngay từ giữa tháng 12 đã tạo tiền đề quan trọng cho sự bứt phá kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2026, HEPZA đặt trọng tâm hoạt động là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối, cung cấp thông tin kịp thời nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tối đa.

HEPZA dự kiến xây dựng và triển khai Đề án các khu công nghiệp, khu chế xuất và tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực, gắn với phát triển công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thế hệ mới, thông minh sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Những nỗ lực này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ lao động bền vững, hài hòa tại các trọng điểm kinh tế./.

