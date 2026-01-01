Kinh tế

Kinh doanh

Vàng và bạc khép lại năm 2025 với mức tăng cao nhất trong hơn bốn thập kỷ

Tính chung cả năm 2025, vàng tăng 65% và bạc tăng hơn 144% - các mức tăng giá mạnh nhất được ghi nhận trong vòng 45 năm qua.

Hương Thủy
(Ảnh: THX/TTXVN)
(Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường kim loại quý đã kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 với mức tăng trưởng ấn tượng, đánh dấu năm tăng giá mạnh nhất trong hơn 45 năm qua đối với cả vàng và bạc.

Cụ thể, khép phiên 31/12 ở London, giá vàng giảm 1,3% và chốt ở dưới mức 4.310 USD/ounce. Nhưng tính chung cả năm 2025, kim loại quý này tăng 65%.

Đây là mức tăng giá mạnh nhất của vàng kể từ cú nhảy vọt kỷ lục 133,4% vào năm 1979 - thời điểm dẫn đến mức đỉnh lịch sử của thập niên 1980. Mức giá trung bình của vàng trong năm 2025 đạt 3.435 USD/ounce, tăng 44% so với năm 2024.

Đáng chú ý, con số này đã vượt qua mức dự báo của các nhà phân tích hồi đầu năm tới 25,6%, cũng là mức vượt dự báo lớn nhất trong lịch sử 20 năm khảo sát của Hiệp hội Thị trường Vàng bạc London (LBMA).

Trong khi đó, giá bạc cũng ghi nhận diễn biến bùng nổ không kém. Khi chốt giá ngày 31/12, bạc được giao dịch quanh mốc 71 USD/ounce.

Tính chung cả năm bạc tăng 144,4%. Đây là mức tăng mạnh nhất của bạc kể từ năm 1979. Giá trung bình năm 2025 của kim loại trắng này đạt trên 40 USD/ounce, tăng 41,4% so với năm 2024 và vượt mức dự báo của giới phân tích khoảng 21,8%.

Ông Ross Norman, Giám đốc điều hành của trang phân tích Metals Daily, cho rằng động thái nâng yêu cầu ký quỹ hai lần liên tiếp của Tập đoàn CME trong bối cảnh thanh khoản thấp sau kỳ nghỉ lễ là nguyên nhân chính giúp "làm nguội" thị trường kim loại quý và gây ra sự điều chỉnh giá trong những ngày cuối năm.

Tuy nhiên, xu hướng tăng giá chủ đạo trong năm qua được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trước rủi ro địa chính trị gia tăng, các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và lo ngại về lạm phát cũng như gánh nặng nợ công tại các nền kinh tế phát triển.

Đối với vàng, những yếu tố này đã kích hoạt dòng tiền đổ mạnh vào các quỹ ETF và duy trì làn sóng mua ròng của các ngân hàng trung ương.

Riêng với bạc, đà tăng giá còn được hỗ trợ bởi hoạt động đầu cơ và nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ từ lĩnh vực điện tử và năng lượng Mặt Trời, trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt và lo ngại về thuế quan nhập khẩu tại Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giá vàng và bạc năm 2025 #Giá vàng và bạc tăng mạnh #giá vàng bạc đá quý Anh Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Giá vàng

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng so với giá cơ sở kỳ trước); giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng so với giá cơ sở kỳ trước).

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Costco ở bang Maryland. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Kinh tế Mỹ đối mặt nhiều ẩn số trong năm 2026

Có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong năm 2026, nhưng khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nền kinh tế trong năm 2025 là lời nhắc nhở rằng những dự đoán bi quan về nền kinh tế Mỹ thường tỏ ra sai lầm.

(Ảnh: Getty images)

Những tín hiệu tiếp theo trên thị trường bạc

Sự biến động dữ dội của giá bạc trong những ngày gần đây đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường, ngay cả những nhân vật như tỷ phú Elon Musk cũng bình luận về đợt tăng giá phi mã của kim loại này.