An Giang điều chỉnh giảm hơn 2.320 tỷ đồng vốn đầu tư công

Do yêu cầu cấp bách từ thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, tỉnh An Giang điều chỉnh đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương trên địa bàn và sau khi điều chỉnh còn gần 23.750 tỷ đồng, giảm hơn 2.321 tỷ đồng so kế hoạch ban đầu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.

Theo đó, điều chỉnh nguồn vốn ngân sách Trung ương tăng 372,5 tỷ đồng thực hiện đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Nguồn vốn ngân sách địa phương, giảm 2.693,7 tỷ đồng (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất); trong đó, điều chỉnh giảm vốn 224 danh mục dự án, với tổng số vốn giảm hơn 3.767 tỷ đồng, gồm: dự án đã hoàn thành còn thừa vốn; dự án chậm tiến độ, không có khối lượng để giải ngân, hụt thu nguồn sử dụng đất... Điều chỉnh tăng vốn 44 danh mục dự án, với số vốn tăng hơn 1.073 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán; dự án có khối lượng nhưng thiếu vốn; bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho các phường, xã, đặc khu; bổ sung danh mục dự án theo lệnh khẩn cấp.

Theo Sở Tài chính An Giang, đến ngày 10/11/2025, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt hơn 11.135 tỷ đồng, tương ứng 46,8% kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao sau khi điều chỉnh vốn.

Số vốn còn lại cần giải ngân đến hết tháng 01/2026 là trên 12.615 tỷ đồng, bình quân trên 5.000 tỷ đồng/tháng để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Lãnh đạo Sở Tài chính An Giang cho biết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến nay chưa đạt yêu cầu.

Cụ thể là vướng công tác giải phóng mặt bằng; khó khăn, khan hiếm nguồn nguyên vật liệu cát, đá xây dựng; chậm tiến độ do vướng thủ tục pháp lý; vướng quy hoạch xây dựng, lựa chọn nhà thầu không có nhà thầu tham gia…

Cạnh đó, đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn khó khăn do cơ chế, chính sách hướng dẫn thực hiện của Trung ương chưa đồng bộ, chưa phù hợp với thực tế và thường xuyên thay đổi, điều chỉnh, bổ sung.

Mặt khác, do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên công tác bàn giao, tiếp nhận, nguồn kinh phí 3 chương trình mục tiêu quốc gia về cấp xã quản lý, địa phương gặp nhiều lúng túng. Nguồn vốn sự nghiệp chậm được phân bổ vốn.

Đến hết tháng 10/2025, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giải ngân khoảng 179 tỷ đồng, đạt 43%; giảm nghèo bền vững, giải ngân khoảng 31,7 tỷ đồng, đạt hơn 46%.

Riêng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 tổng nguồn vốn thực hiện hơn 1.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 528 tỷ đồng, đạt 52,8%.

Tỉnh phân bổ nguồn vốn này thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình ở các vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn, nhất là đầu tư cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn.

Thời gian còn lại năm 2025, tỉnh tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực hiện đầu tư công, tập trung các dự án trọng điểm, nhất là các công trình phục vụ APEC 2027.

Các dự án đầu tư công phục vụ APEC đã được bố trí với tổng kế hoạch vốn năm 2025 hơn 4.296 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 2.751 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 1.545 tỷ đồng đang triển khai thực hiện giải ngân vốn.

Với phương thức “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị liên quan, chủ đầu tư và địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải ngân của từng dự án gắn với trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị chậm tiến độ; tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tuần để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án, nhất là các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2025, các dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh.

Cạnh đó, tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra các dự án trọng điểm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vật liệu xây dựng... nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư công.

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, tỉnh quyết liệt hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mục tiêu 8,5%. Đầu tư công là động lực thúc đẩy sản xuất, kích thích tiêu dùng và đầu tư tư nhân.

Các dự án hạ tầng, giao thông, đô thị… tạo ra việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hàng chục ngàn lao động, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, tăng hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư…/.

