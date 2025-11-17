Họp Quốc hội: Hoàn thiện pháp lý về Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh

Chiều 17/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của cơ quan soạn thảo trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho công nghiệp quốc phòng an ninh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc sửa đổi, bổ sung lần này nhằm giúp Luật khi ban hành có tính khả thi cao, bảo đảm rõ trách nhiệm, phân định giữa hai lĩnh vực quốc phòng và an ninh, đồng thời tạo động lực cho doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị công nghiệp quốc phòng an ninh quốc gia.

Nhiều đại biểu nhất trí với đề xuất của Chính phủ về thành lập Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Việc bổ sung các quy định này nhằm thể chế quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 108 về hình thành Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp nòng cốt thuộc Bộ Công an, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Công an nhân dân.

Cho ý kiến tại hội trường, đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) đề nghị cần rà soát chức năng, nhiệm vụ của Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia trên cơ sở tham khảo, cập nhật một số định hướng chiến lược và chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định trong Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, như: làm chủ và thương mại hóa công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế và chủ động tham gia chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu; triển khai nhiệm vụ, dự án hợp tác nghiên cứu với nước ngoài để tiếp cận, làm chủ công nghệ...

Cùng với đó, cần rà soát để bảo đảm tính tương đồng giữa Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia và Tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Một nội dung khác được nhiều đại biểu cho ý kiến về việc tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh để thành lập Quỹ Công nghiệp quốc phòng và Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh nhằm giúp Bộ Quốc phòng và Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ có chỉ đạo, định hướng sát hơn, thực tế hơn.

Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện quy định này, các đại biểu đề nghị rà soát kỹ các nhiệm vụ chi của Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh bảo đảm không trùng lặp nhiệm vụ chi với các Quỹ hiện nay như: Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Trịnh Xuân An phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) đồng tình với việc bổ sung quy định về Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia trong dự thảo luật; đồng thời cho rằng nếu thành lập và quy định Quỹ Công nghiệp quốc phòng và Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh đều là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là chưa phù hợp. Cần thiết xác định, đây là 2 Quỹ tài chính nhà nước đặc biệt.

“Bản chất của 2 Quỹ này đều có hỗ trợ của ngân sách nhà nước, nhưng điều rất đặc biệt là 2 Quỹ này có chức năng, nhiệm vụ khác hoàn toàn với so với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách khác. Đó là nhiệm vụ đặc biệt, cấp bách, gắn với quốc phòng, an ninh tính bảo mật lớn. Vì vậy không nên xác định 2 Quỹ này nằm trong “giỏ” cùng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách khác” - đại biểu nhấn mạnh và đề nghị nên xác định đây là 2 Quỹ tài chính nhà nước đặc biệt.

Cũng theo đại biểu Trịnh Xuân An, nếu cho phép Quỹ Đầu tư phát triển công nghiệp an ninh được hoạt động đầu tư thì cũng cần cho phép Quỹ Công nghiệp quốc phòng có hoạt động đầu tư, để 2 quỹ có tính chất tương đồng.

Phát biểu làm rõ vấn đề mà các đại biểu Quốc hội nêu thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa để chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, đảm bảo chất lượng, khả thi.

Về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, Bộ trưởng cho biết, nhóm sản phẩm được liệt kê tại dự thảo luật là các nhóm sản phẩm trọng tâm, được cấp có thẩm quyền xác định cụ thể, yêu cầu Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia tập trung đầu tư phát triển. Đây là cơ chế yêu cầu, đặt hàng các tổ hợp này nghiên cứu, phát triển để phù hợp với tầm nhìn phát triển đất nước.

Việc quy định các nhóm sản phẩm, dịch vụ và chức năng, nhiệm vụ Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia nhằm khẳng định sự khác biệt giữa Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia với Tổ hợp công nghiệp quốc phòng; đồng thời đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, Chính phủ đã đề xuất giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục các sản phẩm, dịch vụ cụ thể thuộc nhóm các sản phẩm, dịch vụ này.

Thông tin về Quỹ Đầu phát triển công nghiệp an ninh, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, cần thiết có cơ chế Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để phục vụ nhiệm vụ.

Việc sử dụng chung một quỹ cho cả công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý. Để kịp thời thể chế hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, việc tách Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 Quỹ độc lập là phương án tối ưu, tránh chồng chéo, trùng lặp cho cả cơ chế hình thành quỹ và việc sử dụng quỹ.

Cũng trong phiên họp, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Các đại biểu nhất trí việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự để phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp và chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số./.

Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường Tổng Bí thư yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.