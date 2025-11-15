Bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2491/QĐ-TTg về việc điều chỉnh bổ sung danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, địa phương để thực hiện thu hồi vốn ứng trước theo quy định tại Nghị quyết số 93/2023/QH15 ngày 22/6/2023 của Quốc hội.

Cụ thể, Phó Thủ tướng điều chỉnh, giao bổ sung danh mục dự án và mức vốn từ nguồn điều chỉnh giảm trong nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của Bộ Xây dựng và tỉnh Phú Thọ (25 dự án: Dự án xây dựng đường ôtô cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương (giai đoạn 1) (Bộ Xây dựng); Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư cho các hộ vùng sạt lở, vùng xung yếu của rừng phòng hộ và hộ di cư tự do tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn; cải tạo, nâng cấp đường vùng chậm lũ đoạn thị trấn Thanh Sơn-Bến Ngọc-La Phù; tu bổ, nâng cấp đê tả, đê hữu ngòi Me huyện Cẩm khê; xử lý sạt lở bờ sông đoạn K0-K10 đê tả Đà và đê tả hữu ngòi Lạt thuộc các xã Lương Nha, Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ)...

Chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ căn cứ danh mục dự án được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, thực hiện giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 trong nội bộ theo thẩm quyền để bổ sung vốn cho các dự án được bổ sung vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và tổ chức triển khai, đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn đã được giao trong năm 2025.

Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, xin cho.

Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thời hạn báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân

Quyết định nêu rõ thời hạn báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 như sau: Báo cáo việc thông báo hoặc quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc về Bộ Tài chính trong 3 ngày làm việc.

Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan./.

Thành phố Hồ Chí Minh tìm "lối mở" cho việc huy động vốn đầu tư công trung hạn Trong bối cảnh nhu cầu hơn 3 triệu tỷ đồng, nhưng khả năng đáp ứng hiện chỉ khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với thách thức rất lớn về nguồn lực đầu tư.