Đà Nẵng: Nguồn đầu tư công dưới 20 tỷ đồng sẽ được trao quyền cho xã, phường

Theo Quyết định 2499/QĐ-UBND ngày 12/11 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc uỷ quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu thực hiện một số nội dung về quản lý dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố.

Theo đó, các dự án đầu tư công không quá 20 tỷ đồng sẽ được thành phố uỷ quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu thực hiện, không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý; trong đó, có bao gồm dự án được xây dựng trên địa bàn 1 phường, xã, đặc khu; dự án tiếp nhận từ các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện, phường, xã (cũ); dự án hoàn thành do địa phương quản lý, sử dụng; dự án do các phường, xã, đặc khu làm chủ đầu tư; dự án do đơn vị trực thuộc các phòng, ban của quận, huyện (cũ) nay thuộc Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu làm chủ đầu tư.

Đối với các dự án có cấu phần xây dựng với tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất được triển khai trên địa bàn từ 2 phường xã, đặc khu trở lên: Người quyết định đầu tư dự án là người được uỷ quyền theo điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định 1577/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về uỷ quyền thực hiện một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Uỷ quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu quyết định đầu tư các dự án không có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng thuộc phạm vi quản lý; trong đó, bao gồm dự án tiếp nhận từ các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường, xã (cũ); trừ các dự án đã được quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 1 Quyết định 1577/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng).

Việc thẩm định đối với các dự án không có cấu phần xây dựng nêu trên thực hiện theo Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng uỷ quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án, nhiệm vụ quy hoạch được uỷ quyền kể trên.

Thời hạn uỷ quyền kế từ ngày Quyết định 2499/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có hiệu lực (ngày 12/11/2025) đến hết ngày 31/12/2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có sự thay đổi quy định pháp luật hoặc hết thời hạn uỷ quyền, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Các dự án đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật; các dự án đầu tư đã được phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng trong quá trình thực hiện có phát sinh nhu cầu điều chỉnh dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư theo Quyết định 2499/QĐ-UBND mới ban hành./.

