Đà Nẵng: Vươn ra biển lớn từ khát vọng của thành phố đáng sống

Trong gần ba thập kỷ phát triển, Đà Nẵng đã khẳng định vị thế là đô thị năng động, hiện đại và đáng sống bậc nhất Việt Nam. Bước sang giai đoạn 2025–2030, thành phố đặt ra khát vọng mới – trở thành trung tâm hội nhập quốc tế của Việt Nam, một cực tăng trưởng vươn tầm khu vực.

Nền tảng vững chắc từ thành phố đáng sống

Giai đoạn 2021–2025, Đà Nẵng để lại nhiều dấu ấn hội nhập quốc tế rõ nét. Thành phố mở rộng quan hệ với 60 địa phương thuộc 24 quốc gia, ký kết 120 thỏa thuận hợp tác và đón hơn 3.000 đoàn quốc tế, trong đó có nhiều đoàn cấp cao.

Hình ảnh Đà Nẵng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên bản đồ ngoại giao khi liên tục đăng cai các sự kiện lớn như Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN, Gặp gỡ Đà Nẵng 2024 hay Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác 2025.

Ngoại giao kinh tế trở thành đòn bẩy quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển. Thành phố cấp phép 288 dự án trong nước với tổng vốn hơn 208 nghìn tỷ đồng, cùng 797 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn hơn 1,07 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 41 tỷ USD; nguồn vốn ODA tiếp nhận hơn 14.800 tỷ đồng và viện trợ phi chính phủ đạt 1.432 tỷ đồng, đóng góp tích cực cho các lĩnh vực y tế, môi trường, an sinh xã hội.

Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng vui mừng đón đoàn khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đến thành phố du lịch sau nhiều năm bị tạm hoãn. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Lĩnh vực du lịch cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 36 triệu lượt khách trong 5 năm, trong đó có 11,7 triệu lượt khách quốc tế. Các sự kiện đặc sắc như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế, IRONMAN 70.3 hay Năm Du lịch quốc gia tiếp tục khẳng định thương hiệu “kinh đô pháo hoa” của Việt Nam.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, nhận định: “Đà Nẵng đã và đang khẳng định vai trò là một trong những trung tâm, động lực phát triển của miền Trung, đồng thời là địa phương năng động trong hội nhập và hợp tác quốc tế."

"Thành phố sở hữu lợi thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa để vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới.” ông Hải nhấn mạnh.

Hội nhập mở ra cơ hội và tầm nhìn mới

Không dừng ở các thành tựu đã có, Đà Nẵng bước vào giai đoạn 2025–2030 với tầm nhìn mới: khẳng định vai trò trung tâm kinh tế – chính trị – văn hóa, hướng đến trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do.

Quá trình sáp nhập Quảng Nam – Đà Nẵng mở ra không gian phát triển rộng lớn, giúp thành phố mới có quy mô gần 3 triệu dân, diện tích hơn 11.600 km². Sự kết hợp này tạo điều kiện mở rộng đô thị, phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ thương mại hiện đại.

Trong hình Cảng Liên Chiểu (bên trái đang xây dựng) và Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng (bên phải) là lợi thế phát triển kinh tế và hội nhập Quốc tế của thành phố. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sự cộng hưởng thể hiện rõ ở hạ tầng chiến lược: Cảng Tiên Sa liên kết Chu Lai và tương lai là cảng Liên Chiểu, hướng tới vai trò trung tâm logistics của khu vực. Sân bay Đà Nẵng và Chu Lai phối hợp mở rộng vận tải hàng không tầm quốc tế. Khu công nghệ cao Đà Nẵng cùng Khu kinh tế mở Chu Lai hình thành hệ sinh thái vừa công nghệ cao vừa sản xuất quy mô lớn.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng: “Không gian mới hôm nay không chỉ là mở rộng về địa lý, mà còn là quyết tâm xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính khu vực, trung tâm thương mại tự do, hướng ra Thái Bình Dương và kết nối mạnh mẽ với các dòng chảy thương mại, đầu tư, chất xám toàn cầu.”

Để hiện thực hóa tầm nhìn, Đà Nẵng xác định phải nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đón đầu xu thế hợp tác và đầu tư quốc tế. Ngoại giao kinh tế tiếp tục là mũi nhọn, trọng tâm thu hút vốn FDI vào các ngành công nghệ cao, logistics và du lịch bền vững. Thành phố cũng chú trọng liên kết vùng, đặc biệt khai thác vai trò của cửa khẩu Nam Giang – Đắc Tà Oọc như một trục giao thương mới kết nối quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với một đơn vị của Đức về phát triển Trung tâm tài chính Quốc tế. (Ảnh: Nguồn VGP)

Đặc biệt, Đà Nẵng xác định lấy người dân làm trung tâm của hội nhập. Mỗi người dân được kỳ vọng trở thành “đại sứ hội nhập” thông qua sự thân thiện, chủ động trong giao lưu và hợp tác quốc tế. Đây là nền tảng xã hội quan trọng để xây dựng một đô thị quốc tế an toàn, văn minh và đáng sống.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, khẳng định: “Quảng Nam và Đà Nẵng cùng nhau xây dựng một trung tâm kinh tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Thành phố hội tụ đủ điều kiện thuận lợi để trở thành điểm kết nối giao thương quan trọng giữa Việt Nam và ASEAN.”

Từ một “thành phố đáng sống”, Đà Nẵng nay đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm hội nhập mới của Việt Nam. Những thành tựu về ngoại giao, kinh tế và văn hóa trong 5 năm qua là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục bứt phá. Với tầm nhìn chiến lược, sự đồng hành của cộng đồng quốc tế và kiều bào, Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành cửa ngõ hội nhập quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên toàn cầu./.