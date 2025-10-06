Hợp tác Việt - Đức mở đường cho Trung tâm Tài chính Đà Nẵng

Tại Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, Hội nghị xúc tiến đầu tư Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam khẳng định vai trò, tầm nhìn và khát vọng vươn tầm khu vực của thành phố Đà Nẵng.

Tại thành phố Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, vừa qua đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam do Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, cùng nhiều lãnh đạo, chuyên gia và nhà đầu tư Đức, đánh dấu bước hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và các định chế tài chính quốc tế.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn và Tổng Giám đốc Frankfurt Main Finance Hubertus Vath đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Với vị trí địa chiến lược, hạ tầng hiện đại, cùng tầm nhìn phát triển dựa trên ba trụ cột gồm tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính – tài sản số, Đà Nẵng đang hướng tới trở thành trung tâm tài chính hiện đại, sáng tạo và đáng tin cậy của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. T

hành phố cũng chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường sống an toàn, minh bạch, cùng hệ sinh thái “làm việc – nghỉ dưỡng – sáng tạo”, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư toàn cầu.

Hội nghị tại Frankfurt một lần nữa thể hiện quyết tâm và khát vọng vươn tầm quốc tế của Đà Nẵng trong hành trình trở thành trung tâm tài chính quốc tế của tương lai./.