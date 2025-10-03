Phó Thủ tướng đặt hàng Đại học Việt Đức tổ chức hội thảo về trung tâm tài chính

Sáng 3/10, tiếp Tiến sỹ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS); giảng viên trường Đại học Tổng hợp Goethe Frankfurtfurt về công tác giáo dục liên quan đến phát triển; Ủy viên Hội đồng trường Đại học Việt Đức, Ủy viên Ủy ban giám sát tài chính của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ), đại diện bang Hessen đang có chuyến công tác tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Việt Nam luôn đón chào và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động.

Chào mừng Tiến sỹ Kambiz Ghawami đến Việt Nam, Phó Thủ tướng chúc mừng buổi biểu diễn hòa nhạc thành công của Dàn nhạc giao hưởng bang Hessen diễn ra tối 2/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự góp sức lớn của Tiến sỹ.

Cho biết vừa dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam có chuyến công tác tại Đức từ ngày 26-30/9, dự Hội nghị Liên minh các Trung tâm Tài chính quốc tế (WAIFC), làm việc với chính giới và doanh nghiệp của Đức và của bang Hessen, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược tốt đẹp với Đức nói chung và với bang Hessen nói riêng. Hợp tác Việt Nam-Hessen là một hình mẫu về hợp tác giữa Việt Nam và các địa phương Việt Nam với các địa phương của Đức.

Qua làm việc với Chính phủ, Quốc hội và doanh nghiệp Đức, Phó Thủ tướng cho biết, Đức đánh giá cao sự ổn định và những chuyển đổi tích cực về kinh tế, chính trị, các chủ trương lớn của Việt Nam. Lãnh đạo và các doanh nghiệp đều có mong muốn đầu tư và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam; đánh giá cao chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Tiến sỹ Kambiz Ghawami và Tổ chức WUS tích cực trong hỗ trợ, thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và Hessen, giới thiệu, xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư từ Đức đến Việt Nam, đặc biệt là các nhà đầu tư tài chính tham gia vào Trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp đón, Tiến sỹ Kambiz Ghawami chia sẻ về sự thành công của đêm hòa nhạc đặc biệt của Dàn nhạc giao hưởng bang Hessen nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức; bày tỏ các nhạc công rất ấn tượng về Nhà hát Hồ Gươm, có chất lượng âm thanh ngang với các nhà hát lớn trên thế giới.

Theo Tiến sỹ Kambiz Ghawami, chuyến công tác của Phó Thủ tướng Thường trực tới Đức vừa qua đã thành công rất tốt đẹp. Trước đây 10 ngày, chính quyền bang Hessen đã đưa ra chiến lược phát triển Trung tâm tài chính Frankfurt.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng quà Tiến sỹ Kambiz Ghawami. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Sau chuyến thăm Đức vào tháng 3/2025, thăm trường Đại học Việt Đức vào đầu tháng 4/2025 của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, hoạt động hợp tác hai bên đã có nhiều tiến triển tích cực. Các doanh nghiệp nắm bắt rõ chủ trương của Việt Nam và triển vọng trong tương lai.

Tiến sỹ Kambiz Ghawami cũng trao đổi một số thông tin doanh nghiệp Đức muốn tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam, bày tỏ mong muốn được biết về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đưa vào chương trình giảng dạy và tư vấn cho Việt Nam.

Sau khi nghe các chia sẻ của Tiến sỹ Kambiz Ghawami, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, với khát vọng phát triển, ở lĩnh vực nào Việt Nam cũng cần có nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng đặt hàng Đại học Việt Đức tổ chức hội thảo khoa học về trung tâm tài chính (liên quan đến việc quản lý, điều hành, quy định pháp luật...), mời các giáo sư, nhà quản lý trung tâm tài chính hàng đầu đến trao đổi cho quan chức Việt Nam, đặc biệt là 2 Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tham dự, có thêm kiến thức về trung tâm tài chính.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu đào tạo nhân lực, Bộ Ngoại giao sớm làm việc với Bộ Tài chính đề xuất các nội dung liên quan về xây dựng, phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng cho rằng, vừa qua, Đại học Việt Đức đã tổ chức các khóa đào tạo nhân lực cho Trung tâm tài chính quốc tế rất thành công, việc mời giảng viên từ Đức sang trường giảng dạy đã nâng cao chất lượng đào tạo; cho biết, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam còn tiếp tục, cần phát huy cách làm hiệu quả này./.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức Sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ và gần 15 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Đức phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.