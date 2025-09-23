50 năm quan hệ Việt Nam-Đức: Câu chuyện thành công lớn

Chủ tịch Hội Đức-Việt, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam, ông Rolf Schulze nhận định quan hệ song phương Việt Nam-Đức là một câu chuyện thành công lớn.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú TTXVN tại Cộng hòa Liên bang Đức nhân kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao (23/9/1975-23/9/2025), ông Schulze cho biết kể từ khi nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược vào tháng 10/2011, quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên mọi lĩnh vực.

Nói về những thành tựu của quan hệ hợp tác Việt Nam-Đức trong 50 năm qua và những điểm mạnh cần được phát huy, ông Schulze cho rằng quan hệ song phương giữa Đức và Việt Nam trong 50 năm qua là một câu chuyện thành công lớn và đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Trong các vấn đề quốc tế, thương mại và kinh tế, đào tạo học thuật và chuyên môn, cùng nhiều lĩnh vực khác, hai nước đã xây dựng một mạng lưới hợp tác đáng chú ý. Một cột mốc quan trọng là việc thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2011, tạo khuôn khổ cho hợp tác song phương. Cả hai nước ủng hộ một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, trong đó biên giới được tôn trọng và tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được hưởng các quyền như nhau.

Ông Schulze cho biết trong những năm qua, cả hai nước đã phát triển mối quan hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ. Trong Liên minh châu Âu (EU), Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Đức trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Gần 400 công ty Đức đang kinh doanh tại Việt Nam và đã thực hiện các dự án đầu tư đáng kể và đảm bảo việc làm tốt cho hàng nghìn người lao động Việt Nam. Về giáo dục và đào tạo, trường Đại học Việt Đức (VGU) ở gần Thành phố Hồ Chí Minh là dự án trọng điểm mà hai nước có thể tự hào. Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một tượng đài cho tình hữu nghị giữa hai nước. Ông Schulze bày tỏ tự hào đã đóng góp một phần vào việc hiện thực hóa cả hai dự án trong thời gian làm Đại sứ Đức tại Việt Nam (2007-2011).

Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cả trong quan hệ song phương lẫn tại các diễn đàn đa phương, ông Schulze nhận định Đức là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về kỹ thuật và công nghệ trong khi Việt Nam là "ngôi sao đang lên" trên trường quốc tế với tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm đáng kinh ngạc và đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Ông thấy rõ ràng rằng hai quốc gia là một sự kết hợp hoàn hảo. Ví dụ, đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, nhiều công ty Đức đã bày tỏ sẵn sàng đóng góp cho dự án này.

Dây chuyền sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Van Laack ASIA, vốn đầu tư của CHLB Đức tại Cụm công nghiệp Ngọc Hồi (Hà Nội). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trong lĩnh vực đào tạo nghề, hiện đang có những nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng sinh viên trẻ tài năng Việt Nam sang học tập và làm việc tại Đức.

Trên thực tế, Hội Đức Việt mà ông Schulze làm Chủ tịch gần đây đã ký Biên bản ghi nhớ với một công ty đào tạo và tuyển dụng lao động Việt Nam, trong văn bản này, Hội Đức Việt cam kết hỗ trợ việc mở cửa thị trường lao động tại cả hai nước. Ông Schulze khẳng định trên các diễn đàn đa phương, Đức và Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Về những kế hoạch của Hội Đức-Việt trong năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, ông Schulze cho biết Hội Đức-Việt đã có chương trình nghị sự dày đặc cho năm 2025. Cuối tháng 6, Hội Đức-Việt đã tổ chức một hội nghị quốc tế cấp cao tại Berlin để thảo luận về quan hệ thương mại và kinh tế với sự tham dự của gần 200 chuyên gia.

Tổng Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Đức-châu Á-Thái Bình Dương (OAV) và Tổng Giám đốc điều hành Hiệp hội Liên bang về phát triển kinh tế và ngoại thương Đức (BWA), một mạng lưới kinh tế toàn cầu, đã có những bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Hội Đức-Việt rất vinh dự được đón tiếp đoàn đại biểu chính thức của Hội Việt-Đức tới Berlin nhân dịp này.

Theo ông Schulze, chỉ vài tuần trước, Hội Đức-Việt đã chào đón đoàn đại biểu của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO). Sắp tới, Hội Đức-Việt có kế hoạch gặp gỡ bạn bè tại Hamburg để học hỏi từ những đại diện của thế hệ trẻ về kinh nghiệm song phương của họ. Nhà văn nổi tiếng Khuê Phạm sẽ là khách mời danh dự và đọc cuốn sách mới nhất của cô, cuốn sách đã trở thành sách bán chạy nhất tại Đức.

Cuối năm nay, ông Schulze cho biết sẽ khai mạc một triển lãm về phát triển đô thị tại Việt Nam. Sự kiện sẽ diễn ra tại Ngôi nhà Đức. Vào tháng 10, một phái đoàn của Hội Đức-Việt sẽ thăm Việt Nam và trao đổi chính thức với các đối tác tại Hà Nội. Để quản lý tốt hơn các hoạt động của Hội tại Việt Nam, gần đây Hội đã bổ nhiệm một đại diện tại chỗ để giúp điều phối các chương trình chung.

Theo ông Schulze, bộ công cụ giúp phát triển quan hệ song phương của hai nước đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều quan trọng nhất là duy trì đà phát triển và đảm bảo một cách tiếp cận bền vững đối với các vấn đề cùng quan tâm.

Ông cho biết hiện đang có kế hoạch cho các chuyến thăm cấp cao của cả hai bên và cũng có những ý tưởng về việc nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức. Theo ông, đây sẽ là những bước đi đúng hướng./.

