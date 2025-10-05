Việt Nam và Đức bổ trợ cho nhau trên nhiều phương diện hợp tác kinh tế

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Berlin, ông Daniel Müller, Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại châu Á-Thái Bình Dương (OAV), đồng thời là Đại diện của OAV tại Ủy ban Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APA) của Đức, nhận định nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam là những đối tác kinh tế, thương mại lý tưởng và bổ trợ cho nhau trên nhiều phương diện.

Đánh giá về quan hệ kinh tế, thương mại và chính sách đầu tư giữa Đức và Việt Nam, ông Müller cho rằng quan hệ giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau đã được mở rộng và tăng cường đáng kể trong những năm gần đây. Những tiến bộ đạt được cùng với mục tiêu kinh tế tiếp tục ở mức cao của Việt Nam đã được các doanh nghiệp Đức ghi nhận và mong muốn tham gia xu thế đi lên này.

Đặc biệt, thương mại song phương cho thấy động lực tăng trưởng bền bỉ. Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,8 tỷ euro. Với con số này, Việt Nam là đối tác quan trọng nhất của Đức trong khu vực ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Đức ở châu Á. Đáng chú ý, nhập khẩu từ Việt Nam sang Đức tăng mạnh hơn xuất khẩu của Đức sang Việt Nam, có thể được coi là kết quả ban đầu của nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Ông Müller cho biết lĩnh vực đầu tư cũng ghi nhận chiều hướng gia tăng liên tục. Động lực chính cho sức tăng trưởng này là việc mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp Đức tại châu Á, vừa để phục vụ thị trường nội địa năng động của Việt Nam, vừa để tiếp cận các thị trường tăng trưởng lân cận trong khu vực.

Việc EU sắp hoàn tất phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), theo ông Müller, có thể mang lại động lực mới, bởi EVIPA giúp nâng cao mức độ an toàn pháp lý cho các nhà đầu tư, đơn cử như thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp hiện đại và công bằng.

Bên cạnh đó, nỗ lực của hai chính phủ trong việc tăng cường hợp tác chính trị cũng tạo dựng môi trường thuận lợi để làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế song phương.

Với thực tế là Việt Nam đang rất nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, ông Müller đánh giá so với nhiều thị trường châu Á khác, có thể nhận thấy sự linh hoạt cao và độ tin cậy trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Sự tin cậy này được các doanh nghiệp Đức đánh giá cao. Một ưu điểm nữa, trong so sánh với nhiều nước khác, là sự ổn định chính trị tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Đại diện OAV cho rằng bên cạnh nhiều cơ hội vẫn tồn tại những thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp Đức phải có sự chuẩn bị thận trọng và chiến lược.

Những khó khăn mà giới doanh nghiệp Đức có thể gặp phải ở Việt Nam bao gồm: thủ tục cấp phép kéo dài, hệ thống luật pháp phức tạp và đôi khi thiếu minh bạch, tình trạng tham nhũng, hạn chế về hạ tầng, khó khăn trong việc tìm kiếm nhân lực có trình độ, cũng như sự cần thiết phải cải thiện tiêu chí bền vững trong chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh quan hệ kinh tế toàn cầu trở nên bất ổn và khó dự đoán hơn, ông Müller khẳng định các doanh nghiệp và chính phủ hai nước đều có lợi ích lớn trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trao đổi kinh tế song phương, nhằm tạo thêm sự ổn định và khả năng dự đoán.

Kết quả này cho thấy đầu tư của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng. Trong chừng mực mà Việt Nam có thể tiến tới các nấc thang giá trị kinh tế cao hơn, sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mới, đòi hỏi công nghệ cao hơn.

Khi đó, cũng sẽ xuất hiện tiềm năng đầu tư ngược lại từ doanh nghiệp Việt Nam sang Đức. Phía Đức luôn nhấn mạnh quan hệ kinh tế giữa hai nước không nên là con đường một chiều.

Về vai trò của OAV trong tiến trình thúc đẩy quan hệ kinh tế và đầu tư giữa Đức và Việt Nam, ông Müller cho biết OAV cung cấp cho các doanh nghiệp thành viên thông tin về những thị trường hấp dẫn như Việt Nam.

Đồng thời, OAV còn tổ chức các buổi tọa đàm chung hoặc chuyên ngành, hội thảo và các chuyến công tác, trong đó có những cuộc gặp gỡ với các đại diện chính trị cấp cao từ các nước đối tác như Việt Nam.

Cuối cùng, tổ chức này tập hợp những mối quan tâm cụ thể của doanh nghiệp để đưa vào đối thoại chính sách kinh tế, cũng như cố gắng làm cầu nối trung gian khi có vấn đề phát sinh giữa các bên.

Ông Müller đánh giá Việt Nam là thị trường hấp dẫn đối với các doanh nghiệp thành viên OAV ở những lĩnh vực như công nghiệp chế biến (đặc biệt chú trọng tới tự động hóa quy trình sản xuất); Hạ tầng và giao thông vận tải; Năng lượng tái tạo; Hoạt động cung ứng; Y tế; Phát triển nguồn nhân lực; Nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Để Việt Nam có thể thu hút mạnh mẽ hơn nữa các doanh nghiệp Đức và châu Âu, với tư cách là một chuyên gia của OAV, ông Müller đề xuất Việt Nam cần tiếp tục cải thiện và chuyên nghiệp hóa hơn nữa các điều kiện và cơ cấu kinh tế vĩ mô.

Trong đó, cần nâng cấp hệ thống hạ tầng và mạng lưới logistics, đặc biệt là tại các khu vực ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với các nấc thang giá trị gia tăng cao hơn trong tương lai là nhiệm vụ cấp thiết.

Về mặt hành chính, thách thức lớn là tạo ra và thực thi hệ thống pháp luật, quy định nhất quán, đồng bộ; việc số hóa triệt để các thủ tục cấp phép cũng rất đáng được mong đợi.

Ngoài ra, Việt Nam nên tiếp tục mở cửa thêm các lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực then chốt, cho nguồn vốn nước ngoài. Bước đi này bao gồm cả việc tổ chức các gói thầu công minh bạch và công bằng.

Theo Đại diện OAV, về tổng thể, Việt Nam cần từng bước gia tăng tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa để vừa khai thác tối đa tiềm năng phát triển trong nước, vừa giảm sự phụ thuộc vào thương mại toàn cầu ngày càng khó lường do căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Trong quá trình này, các doanh nghiệp Đức có thể tiếp tục là những đối tác đáng tin cậy và bền vững của Việt Nam./.

