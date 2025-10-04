45 năm hợp tác lao động Việt Nam-Đức: "Hành trình dài đáng tự hào"

Ngày 3/10, nhân kỷ niệm 35 năm thống nhất nước Đức, tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin, Câu lạc bộ nguyên cán bộ đội, phiên dịch thời Cộng hòa Dân chủ Đức đã phối hợp với Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm hợp tác lao động Việt Nam-Đức.

Hợp tác lao động không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương mà còn là hành trình dài đáng tự hào của hàng chục nghìn lao động Việt Nam, đã vượt qua nhiều khó khăn nơi đất khách quê người để xây dựng nên một cộng đồng người Việt ngày càng trưởng thành và gắn kết, có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội Đức.

Trong phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Câu lạc bộ ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ nhấn mạnh: “Nhìn lại những gì cộng đồng người Việt tại Đức đã đạt được, chúng ta cảm thấy tự hào vì những cán bộ đội và phiên dịch trước đây đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển, hội nhập của cộng đồng người Việt tại Đức.

Các anh chị em nguyên là cán bộ các đội lao động và phiên dịch vẫn là nhân tố tích cực trong các hoạt động của cộng đồng.”

Sau khi nước Đức thống nhất, những thách thức về việc làm, nơi ở, khó khăn trong hội nhập càng trở nên gay gắt đối với những lao động hợp đồng Việt Nam.

Nhưng cũng chính trong giai đoạn đó, nhiều người bạn Đức đã hết lòng, kề vai sát cánh giúp đỡ, cùng đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng người Việt tại Đức.

Họ là những nhân chứng lịch sử, những người bạn thuỷ chung của cộng đồng người Việt. Bà Almuth Berger, nguyên Quốc vụ khanh Bộ Lao động, phụ trách về di cư, người tị nạn và hội nhập của Chính phủ Đức vào năm 1990 là một người như vậy.

Bà đã đấu tranh để đảm bảo rằng lợi ích của cộng đồng người nhập cư ở khu vực Đông Đức trước đây không bị bỏ qua trong nỗ lực thống nhất đất nước.

Bà Berger nhận định cộng đồng Việt Nam tại Đức đã đóng góp to lớn vào sự phát triển đa dạng của nước Đức và bà rất kính trọng những kết quả mà cộng đồng người Việt đã và đang đạt được.

Giáo sư-Tiến sỹ Đặng Hoàng Linh, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam, ông Đặng Hoàng Linh đánh giá buổi lễ là một sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa, để tri ân những người bạn, theo đúng văn hoá và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam.

Ông cho rằng sự giúp đỡ, hỗ trợ và tận tâm của những người bạn Đức dành cho cộng đồng Việt Nam đã góp phần đưa cộng đồng người Việt tại Đức có được vị thế như ngày nay: Phát triển một cách toàn diện, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và đa dạng văn hóa tại Đức. Ông bày tỏ lòng tri ân đến tất cả những người bạn Đức đã và đang hỗ trợ cộng đồng Việt Nam.

Thay mặt Ban Tổ chức, Giáo sư Nguyễn Xuân Thính ở đại học TU Dortmund, quyền Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, khẳng định buổi lễ càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào ngày kỷ niệm thống nhất nước Đức và trong năm đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức, nửa thế kỷ đối thoại, tin cậy và xây dựng cầu nối giữa hai nước.

Ngày 11/4/1980, Hiệp định hợp tác lao động giữa nước Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Đức được ký kết, nhằm giúp Đông Đức trước đây giải quyết vấn đề thiếu lao động, đồng thời giúp Việt Nam giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, có thêm nguồn thu ngoại tệ trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn sau chiến tranh và đang bị cấm vận.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thính (trái) - Quyền Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt toàn Liên bang trao tặng chứng nhận tri ân cho bà Almuth Berger (giữa), nguyên Quốc vụ khanh Bộ Lao động, phụ trách về di cư, người tị nạn và hội nhập của Chính phủ Đức vào năm 1990. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trên cơ sở của hiệp định, hàng chục nghìn lao động Việt Nam được cử sang Đức làm việc, cao điểm vào những năm 1987-1989 có khoảng 90.000 người lao động nước ngoài làm việc ở Cộng hòa Dân chủ Đức thì có 60.000 lao động Việt Nam, làm việc trong hơn 700 xí nghiệp và liên hiệp, trong hầu hết các lĩnh vực, trên khắp Đông Đức thời đó.

Hiện cộng đồng người Việt tại Đức có hơn 200.000 người, trong số đó có hơn 10.000 nhà khoa học và chuyên gia, đóng góp vào sự tiến bộ trong nghiên cứu, y học, công nghệ và giáo dục.

Có hơn 10.000 doanh nghiệp Việt Nam, từ các doanh nghiệp gia đình nhỏ đến các tập đoàn quốc tế, tạo việc làm, đóng thuế và đóng góp vào sức mạnh kinh tế của nước Đức.

Hơn 8.000 sinh viên và ứng viên tiến sỹ Việt Nam đang chuẩn bị cho tương lai của mình ở các trường đại học Đức. Hơn 200 hội đoàn và tổ chức mạnh của người Việt, tạo nên nền tảng cho đời sống của cộng đồng, là nơi gặp gỡ, phát triển văn hoá và đoàn kết.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thính cho rằng những con số này là minh chứng cho sự chăm chỉ, khát khao học tập, khả năng thích nghi và ý chí mạnh mẽ của người Việt./.

