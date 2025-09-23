Đà Nẵng khẳng định vai trò cầu nối trong quan hệ giữa Việt Nam và Đức

Chiều 23/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Hội hữu nghị Việt Nam-Đức thành phố phối hợp tổ chức “Chương trình giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (23/9/1975-23/9/2025).”

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Đức thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hữu Lai cho biết đây là dịp vô cùng ý nghĩa để nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia; khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp, phát huy truyền thống tốt đẹp trên các lĩnh vực đối ngoại, thương mại, giáo dục, khoa học, kỹ thuật và giao lưu nhân dân...

Nhiều năm trở lại đây, mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Đức liên tục được mở rộng, nâng cao chất lượng và có những chuyển biến tích cực.

Hiện có 28 dự án FDI của Đức đăng ký đầu tư tại thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư khoảng 671,4 triệu USD. Các doanh nghiệp Đức hoạt động trong nhiều lĩnh vực, tiêu biểu như: công nghiệp chế biến-chế tạo chiếm tỷ trọng lớn.

Hằng năm, thành phố đón tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp Đức đến tìm hiểu về môi trường đầu tư của thành phố.

Trong 8 tháng năm 2025, tổng lượt khách Đức đến thành phố Đà Nẵng đạt hơn 127.000 lượt, thuộc top 15 thị phần khách du lịch đến Đà Nẵng.

Nhiều tổ chức phi chính phủ Đức như: Malteser International, Hội Cứu trợ phong và lao Đức (DAHW), Hiệp hội Chữ thập đỏ Đức, Herz Fur Herz (Heart for Heart), BORDA, FZS, German Caritas… đã hỗ trợ tích cực và có nhiều đóng góp cho cộng đồng tại Đà Nẵng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ phụ nữ nghèo.

Chia sẻ tại chương trình, bà Andrea Maria Suhl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết kỷ niệm 50 thiết lập năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức là dịp không chỉ để ôn lại quá khứ, mà còn là bước khởi đầu để hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn. Quan hệ kinh tế Việt-Đức đã phát triển rất năng động. Ngày nay, Đức là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam và là nhà đầu tư lớn.

Bà Andrea Maria Suhl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bà Andrea Maria Suhl mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ cùng nhau nỗ lực để tiếp tục củng cố tình hữu nghị, quan hệ đối tác, vì lợi ích của cả hai quốc gia và cho một tương lai hòa bình, bền vững.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bạn bè Đức.

Sau buổi lễ là chương trình là Tọa đàm bàn tròn với chủ đề “Việt Nam-Đức: 50 năm hợp tác hữu nghị và những cơ hội mới trong giao lưu nhân dân, kinh tế và văn hóa” với sự tham dự của bà Andrea Maria Suhl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và các đại biểu khách mời.

Tọa đàm đã tập trung trao đổi về vai trò của đối ngoại nhân dân trong gắn kết quan hệ hai nước; tiềm năng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Đà Nẵng và các đối tác Đức; kinh nghiệm doanh nghiệp địa phương trong hợp tác thực tiễn…

Chương trình đã khẳng định Đà Nẵng không chỉ là thành phố năng động, đáng sống mà còn là điểm đến hợp tác tin cậy, phù hợp để mở rộng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Đức trong giai đoạn mới.

Thông qua chương trình, thành phố kỳ vọng sẽ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, mở rộng hợp tác đến với các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng Đức, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị 50 năm và những chặng đường tiếp theo./.

