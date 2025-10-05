Việt Nam nổi lên là điểm đến chiến lược của nhà đầu tư Đức

Việt Nam đang nổi lên là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Đức trong giai đoạn 2025-2026.

Với lợi thế về lực lượng lao động trẻ, chi phí cạnh tranh, thị trường nội địa đang mở rộng và môi trường đầu tư cởi mở, ngày càng nhiều doanh nghiệp từ nền kinh tế lớn nhất châu Âu chọn Việt Nam làm điểm đến chiến lược lâu dài.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn báo cáo tháng 9/2025 của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam ghi nhận dòng vốn Đức đã bắt đầu chảy vào Việt Nam từ đầu thập niên 1990, ngay sau khi đất nước mở cửa.

Năm 1992, hãng Bültel - nổi tiếng với thương hiệu Camel Active - thành lập nhà máy tại Bình Dương, trong khi thương hiệu đồ dã ngoại Tatonka cũng khai trương dây chuyền sản xuất ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 và Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư được sửa đổi năm 2015, luồng đầu tư từ Đức đã tăng tốc mạnh mẽ.

Tính đến nay, đã có 576 doanh nghiệp Đức đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn gần 3,7 tỷ USD, tạo ra ít nhất 50.000 việc làm trên khắp cả nước.

Mặc dù Đức nổi tiếng toàn cầu về công nghiệp chế tạo, song tại Việt Nam, gần một nửa số dự án lại thuộc lĩnh vực dịch vụ như tư vấn, logistics, gia công quy trình kinh doanh và công nghệ thông tin.

Hiện có 71 công ty hoạt động trong lĩnh vực này, nổi bật như Digi-Texx với hơn 1.500 nhân viên tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Bosch với 4.000 nhân sự trong mảng công nghệ và kỹ thuật.

Song song với đó, các nhà máy sản xuất của Đức tại Việt Nam cũng tiếp tục gia tăng, hiện có tổng cộng 117 doanh nghiệp đang hoạt động, trải rộng trên nhiều lĩnh vực.

Bosch đang vận hành nhà máy sản xuất dây đai truyền động tại Đồng Nai và duy trì trung tâm nghiên cứu ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Stada-Pymepharco đặt nhà máy dược phẩm tại Phú Yên. Messer Gases, doanh nghiệp gia đình nổi tiếng của Đức, cung cấp khí công nghiệp từ các cơ sở sản xuất lớn ở Hải Phòng và Quảng Ngãi.

May hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU tại Công ty may Maxport. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trong lĩnh vực dệt may, nhiều nhà cung ứng và nhà sản xuất thiết bị gốc của Đức cũng hiện diện, tiếp nối truyền thống lâu đời của ngành.

Lĩnh vực hóa chất chủ yếu phục vụ khách hàng trong nước, trong khi công nghiệp ôtô tuy chưa phát triển mạnh ở Việt Nam nhưng vẫn có những khoản đầu tư đáng chú ý từ Schaeffler, Bosch hay Dräxlmaier.

Xét theo địa bàn, Thành phố Hồ Chí Minh là “cửa ngõ” của giới doanh nghiệp Đức, chiếm tới 75% các hoạt động bán hàng và dịch vụ.

Đồng Nai và Tây Ninh là nơi tập trung nhiều nhà máy. Miền Bắc chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ dọc hành lang Hà Nội-Hải Phòng, nơi có sự hiện diện của B.Braun, Messer và các dự án mới như Harting, RRC hay Certoplast.

Miền Trung ngày càng thu hút sự quan tâm nhờ lợi thế về chi phí và chất lượng sống, với nhiều dự án đáng chú ý tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Gia Lai.

Nhìn chung, phần lớn các nhà máy của Đức đều tập trung trong bán kính 30-40 km quanh Thành phố Hồ Chí Minh, nơi từ lâu đã là trung tâm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Một trong những động lực quan trọng khiến các doanh nghiệp Đức chọn Việt Nam là chi phí lao động hợp lý, trong khi môi trường đầu tư ngày càng cởi mở và phần lớn ngành nghề đều cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Các doanh nghiệp Đức thường đầu tư lâu dài, không chỉ mang vốn, mà còn đem theo công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mô hình đào tạo nghề kép, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Họ cũng chú trọng phát triển bền vững, áp dụng các chuẩn mực quốc tế về môi trường và tuân thủ pháp lý nghiêm ngặt.

Nhiều doanh nghiệp hợp tác với nhà cung ứng địa phương, tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ và kỹ năng quản lý.

Trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) đã có hiệu lực, chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam đang được đẩy mạnh, cùng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, triển vọng hợp tác đầu tư giữa Đức và Việt Nam trong những năm tới được đánh giá hết sức khả quan.

Với cam kết lâu dài và lợi thế công nghệ, các doanh nghiệp Đức hứa hẹn tiếp tục đồng hành cùng công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian tới./.

50 năm quan hệ Việt Nam-Đức: Câu chuyện thành công lớn Chủ tịch Hội Đức-Việt cho biết kể từ khi nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược vào tháng 10/2011, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên mọi lĩnh vực.