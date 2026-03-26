Bảo Tín Minh Châu sẽ giao dịch trở lại từ 12 giờ ngày 26/3

Lúc 23 giờ 35 ngày 25/3, Bảo Tín Minh Châu đã ra thông báo về việc tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12 giờ ngày 26/3/2026, đồng thời tiếp tục bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác và người lao động.

Phía doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu xác nhận một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đã tạm dừng giao dịch trong chiều ngày 25/3 để phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu cũng cam kết đầy đủ các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng khi bán ra cho khách hàng, theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 25/3, nhiều cơ sở kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội bất ngờ đóng cửa, dừng giao dịch khi lực lượng công an có mặt làm việc bên trong.

Ghi nhận của phóng viên trên các tuyến phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy (Hà Nội), nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Bảo Tín Minh Châu đồng loạt đóng cửa, ngừng tiếp khách. Sau đó, lực lượng công an xuất hiện tại một số cơ sở của Bảo Tín Minh Châu.

Lực lượng chức năng tiến hành làm việc, niêm phong và chuyển đi một số thùng tài liệu.

Việc dừng giao dịch khiến nhiều khách hàng đang mua bán hoặc đến nhận vàng phải quay về, một số trường hợp chưa hoàn tất giao dịch.

Cùng thời điểm, website chính thức của doanh nghiệp cũng ngừng cập nhật giá vàng, trong khi trước đó vẫn hoạt động bình thường.

Bảo Tín Minh Châu hiện có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Giá vàng nhẫn tại thời điểm bị lực lượng chức năng kiểm tra đang niêm yết ở mức 172,5-175,5 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, khi giá vàng biến động, tại Bảo Tín Minh Châu, có những thời điểm người dân chỉ được mua được số lượng nhỏ vàng./.

