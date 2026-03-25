Petrovietnam chủ động tối ưu sản lượng khai thác dầu thô và sản xuất xăng dầu

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, nhiệm vụ trọng tâm được Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) xác định là tối ưu sản lượng khai thác dầu thô và sản xuất xăng dầu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Với phương châm quản trị biến động, Petrovietnam đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập đoàn và các đơn vị thành viên tích cực làm việc với các đối tác để tìm kiếm, đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, các sản phẩm xăng dầu và nguyên, phụ liệu phục vụ phối trộn. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất và cung ứng xăng dầu cho nền kinh tế vẫn được duy trì ổn định, không bị gián đoạn.

Theo Petrovietnam, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được duy trì vận hành ở mức 120% công suất quy đổi nhằm gia tăng nguồn cung cho thị trường nội địa, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn khi cần thiết.

Trong quý 1/2026, sản lượng xăng dầu của Petrovietnam (không bao gồm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn) ước tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025, vượt gần 11% kế hoạch quản trị đề ra.

Với sự hỗ trợ của Petrovietnam, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đẩy nhanh việc đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, qua đó nâng cao tính linh hoạt trong lựa chọn nguồn thay thế, hạn chế rủi ro gián đoạn và bảo đảm vận hành ổn định.

Các đơn vị trong lĩnh vực thăm dò-khai thác của Petrovietnam như Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Liên doanh Vietsovpetro tiếp tục duy trì sản lượng, tối ưu công suất trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước. Nhờ đó, sản lượng khai thác dầu thô trong quý 1/2026 ước đạt 2,63 triệu tấn, vượt 10,4% kế hoạch và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, sản lượng khai thác trong nước tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tiếp nhận chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên trong năm 2026 về kho cảng LNG Thị Vải với khối lượng 63.000 tấn, góp phần ổn định thị trường năng lượng trong nước. Đồng thời, trong tháng 3/2026, PV GAS nhập khẩu gần 43.000 tấn LPG và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong tháng 4/2026.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng gia tăng sản lượng nhập khẩu, mở thêm các lô thầu mới so với kế hoạch; hoạt động cung ứng xăng dầu tại hơn 900 cửa hàng được duy trì thông suốt.

Trong thời gian tới, Petrovietnam xác định nhiệm vụ trọng yếu là bảo đảm vận hành tuyệt đối an toàn các công trình khai thác, các nhà máy lọc dầu; đồng thời, tối ưu công suất trong điều kiện cho phép để đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrovietnam Lê Ngọc Sơn yêu cầu toàn Tập đoàn triển khai đồng bộ các giải pháp, từ điều hành linh hoạt đến nâng cao năng lực phân tích, dự báo thị trường; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ; chủ động đa dạng hóa nguồn dầu thô, tăng cường sản xuất và nhập khẩu xăng dầu để đáp ứng kịp thời nhu cầu trong nước, nâng cao khả năng ứng phó trước biến động khó lường từ Trung Đông; tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tối ưu sử dụng năng lượng.

Chủ tịch Petrovietnam yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ sinh thái của Tập đoàn tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả toàn chuỗi, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, nghiên cứu đề xuất cơ chế “phản ứng nhanh” trước biến động thị trường năng lượng, với mục tiêu cao nhất là góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia./.

Petrovietnam sớm kích hoạt giải pháp ứng phó, bảo đảm an ninh năng lượng Petrovietnam kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.