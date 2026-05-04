63.000 lon sữa nhiễm độc tố của tập đoàn a2 Milk bị thu hồi

Ngày 4/5, tập đoàn sữa a2 Milk (New Zealand) thông báo thu hồi ba lô sản phẩm sữa bột trẻ em a2 Platinum tại thị trường Mỹ.

Quyết định này được đưa ra sau khi kết quả kiểm nghiệm phát hiện độc tố cereulide - một loại độc tố liên quan đến các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Ngay sau thông tin trên, giá cổ phiếu của doanh nghiệp sản xuất sữa nói trên đã giảm tới 18,8%, xuống còn 7,23 đôla New Zealand (4,2 USD). Đây là mức sụt giảm mạnh nhất của tập đoàn kể từ giữa tháng 8/2024.

Quyết định thu hồi tự nguyện nói trên ảnh hưởng đến 63.078 lon sữa do đơn vị liên kết là công ty sản xuất sữa Synlait Milk sản xuất.

Ước tính đã có khoảng 16.428 lon sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Phía công ty sản xuất sữa Synlait Milk khẳng định tại thời điểm sản xuất, đơn vị này đã tuân thủ mọi tiêu chuẩn liên quan.

Ông Jeremy Sullivan, chuyên gia tại công ty tư vấn đầu tư Hamilton Hindin Greene, nhận định các nhà đầu tư không chỉ đánh giá chi phí trực tiếp của đợt thu hồi mà còn lo ngại về sự xói mòn niềm tin thương hiệu, sự giám sát từ cơ quan quản lý và rủi ro từ những định kiến của người tiêu dùng.

Hiện tập đoàn sữa a2 Milk vẫn chưa công bố thời điểm sản xuất và phân phối các lô hàng bị ảnh hưởng.

Theo các chuyên gia y tế, độc tố cereulide do một số chủng vi khuẩn bacillus cereus tạo ra. Đây là loại độc tố bền nhiệt, có khả năng tồn tại trong thực phẩm, bao gồm cả sữa công thức dành cho trẻ em, ngay cả sau khi đã được nấu chín hoặc hâm nóng lại.

Thị trường sữa bột trẻ em toàn cầu liên tục chao đảo vì các sản phẩm nhiễm bẩn từ đầu năm đến nay. Trước đó, các đơn vị lớn như tập đoàn thực phẩm Nestle, tập đoàn thực phẩm Danone và tập đoàn sữa Lactalis cũng đã phải ban hành các lệnh thu hồi tương tự.

Các chuyên gia phân tích từ tập đoàn tài chính Citi cho biết việc thu hồi mới chỉ giới hạn ở dòng sản phẩm dán nhãn Mỹ.

Đáng chú ý là tại thị trường Trung Quốc và các nước châu Á khác, doanh thu của tập đoàn sữa a2 Milk chiếm gần 70% tổng doanh thu trong năm tài chính 2025.

Phía tập đoàn sữa a2 Milk cho biết các dòng sản phẩm bị ảnh hưởng đã bị ngừng sản xuất và rút khỏi các kệ hàng trước khi lệnh thu hồi chính thức được ban bố.

Các sản phẩm này từng được bán qua trang web riêng của tập đoàn, nền tảng thương mại điện tử Amazon và các kênh phân phối khác trong khuôn khổ chiến dịch khẩn cấp "Operation Fly Formula" của Chính phủ Mỹ nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt sữa bột vào năm 2022.

Hiện tại, tập đoàn sữa a2 Milk đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để xử lý vụ việc.

Doanh nghiệp xác nhận vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh do sử dụng sản phẩm này./.

