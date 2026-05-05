Tỷ phú Elon Musk nộp phạt 1,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện liên quan Twitter

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã đồng ý nộp phạt 1,5 triệu USD nhằm chấm dứt vụ kiện của Chính phủ Mỹ liên quan đến cáo buộc vi phạm quy định thị trường chứng khoán trong quá trình mua cổ phiếu Twitter trước thương vụ thâu tóm mạng xã hội này với giá 44 tỷ USD vào năm 2022.

Theo hồ sơ nộp lên tòa án liên bang tại Washington ngày 4/5, khoản tiền phạt sẽ do quỹ tín thác của ông Musk chi trả theo thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần được thẩm phán phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực.

Vụ việc liên quan đến quy định của luật chứng khoán Mỹ yêu cầu nhà đầu tư phải thông báo với cơ quan quản lý trong vòng 10 ngày sau khi sở hữu trên 5% cổ phần của một công ty niêm yết.

Theo SEC, ông Musk đã chậm công bố thông tin tới 11 ngày trong quá trình âm thầm mua gom cổ phiếu Twitter hồi đầu năm 2022.

Cơ quan này cho rằng việc trì hoãn công bố giúp ông tiếp tục mua cổ phiếu với giá thấp hơn thị trường, qua đó tiết kiệm khoảng 150 triệu USD, trong khi nhiều cổ đông khác bán cổ phần mà không biết kế hoạch thâu tóm đang được triển khai.

Tuy nhiên, theo thỏa thuận mới đạt được, ông Musk sẽ không phải hoàn trả khoản lợi ích tài chính mà SEC cho rằng ông đã thu được từ việc chậm công bố thông tin.

Luật sư Alex Spiro của ông Musk khẳng định kết quả này là một "sự minh oan" cho thân chủ của mình. Theo ông, quỹ tín thác chỉ chấp nhận khoản phạt nhỏ vì nộp hồ sơ muộn, chứ không phải thừa nhận hành vi sai phạm.

Trong email gửi báo chí, luật sư Spiro nhấn mạnh đây "không phải một thỏa thuận dàn xếp" theo nghĩa tỷ phú Elon Musk nhận tội, bởi "ông ấy không làm gì sai."

SEC cho biết đã sửa đổi đơn kiện để bổ sung quỹ tín thác của ông Musk với tư cách bị đơn, đồng thời trình lên tòa đề xuất thỏa thuận mới. Nếu được phê chuẩn, SEC sẽ rút đơn kiện ông Elon Musk, qua đó khép lại toàn bộ vụ việc.

Đây không phải lần đầu tiên tỷ phú công nghệ này vướng vào tranh chấp pháp lý với SEC. Năm 2018, ông từng chấp nhận nộp phạt 20 triệu USD và từ chức Chủ tịch Tesla sau khi đăng tải trên mạng xã hội rằng đã có nguồn tài chính để đưa Tesla trở thành công ty tư nhân, dù thương vụ này sau đó không diễn ra.

Vụ kiện mới nhất tiếp tục phản ánh mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa tỷ phú Musk và cơ quan quản lý tài chính Mỹ. Ông Musk nhiều lần chỉ trích SEC là cơ quan "can thiệp quá mức" vào hoạt động của ông.

Đáng chú ý, SEC khởi kiện chỉ vài ngày trước khi Tổng thống khi đó là Joe Biden rời nhiệm sở. Khi đó, ông Elon Musk được xem là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump và từng đề nghị tòa bác bỏ vụ kiện, song yêu cầu này đã bị một thẩm phán liên bang bác bỏ hồi tháng Hai vừa qua.

Khoản phạt 1,5 triệu USD được đưa ra không lâu sau một vụ xét xử khác tại bang California liên quan đến thương vụ Twitter.

Trong phiên tòa hồi tháng Ba vừa qua, bồi thẩm đoàn kết luận tỷ phú Elon Musk đã gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư Twitter thông qua các bài đăng trên mạng xã hội trong giai đoạn diễn ra thương vụ mua lại năm 2022.

Theo giới chuyên môn, mức bồi thường trong vụ kiện này có thể lên tới khoảng 2 tỷ USD, dù phía luật sư của ông Musk cho biết sẽ kháng cáo.

Thương vụ mua Twitter năm 2022 hiện vẫn được xem là một trong những cuộc thâu tóm gây tranh cãi nhất lịch sử công nghệ Mỹ. Sau khi tiếp quản nền tảng, ông Musk tiến hành cắt giảm mạnh nhân sự, thay đổi chính sách kiểm duyệt nội dung và đổi tên Twitter thành X trong tham vọng xây dựng một "siêu ứng dụng" đa chức năng.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cũng kéo theo nhiều tranh cãi liên quan đến doanh thu quảng cáo, quản trị nội dung, phát ngôn chính trị và sức ảnh hưởng ngày càng lớn của tỷ phú Elon Musk đối với không gian công cộng trực tuyến./.

