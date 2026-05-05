Nghị quyết 68: Cơ chế minh bạch để doanh nghiệp tư nhân bứt phá

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhiều doanh nghiệp nhận thấy để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, cần tập trung vào ba nội dung cốt lõi: Làm rõ thể chế, cởi mở nguồn vốn tín dụng và đảm bảo tính minh bạch trong cơ chế vận hành nhằm đóng góp sâu rộng vào tăng trưởng quốc gia.

Số hóa bằng công nghệ

Là một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp cao chuyên về robot nông nghiệp thông minh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Ngọc Ánh, Nhà sáng lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shoes Agtech nhìn nhận, các chính sách đột phá từ Nghị quyết số 68 là nền tảng chiến lược quan trọng để thúc đẩy giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty, đặc biệt trong việc thương mại hóa robot nổi tự hành Airboots S30 - sản phẩm chủ lực của Công ty.

Airboots S30 được công nhận là thiết bị cơ giới hóa đầu tiên hoạt động hiệu quả trong mô hình luân canh tôm - lúa, có khả năng vận hành trong vùng nước mặn - lợ - ngọt linh hoạt; giảm chi phí sản xuất 30-40%, đặc biệt trong các khu vực khó tiếp cận hoặc không thể dùng máy kéo.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Ngọc Ánh cho biết, nhờ các chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 68 như: Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn tiền thuê đất và tiếp cận tín dụng xanh, năm 2025, Công ty đã sản xuất 5 máy S16-S (robot nuôi tôm) và 5 máy S30 (robot nông nghiệp trồng lúa) và bàn giao cho khách hàng triển khai thử nghiệm tại Kiên Giang.

Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai công nghệ robot xuống thực địa, cụ thể tại đồng ruộng, ông Vũ Ngọc Ánh cho rằng, thách thức lớn nằm ở khâu kết nối sản xuất.

Hiện Việt Nam vẫn đang thiếu các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế kiểm định riêng cho thiết bị nông nghiệp thông minh.

Đặc biệt, với các công nghệ mới như robot hoạt động trong điều kiện đặc thù (ruộng lúa, ao nuôi), doanh nghiệp đang phải mất rất nhiều công sức để tự chứng minh năng lực và độ an toàn của sản phẩm.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc này của doanh nghiệp, Nhà sáng lập Shoes Agtech đề xuất, Nhà nước cần xây dựng không gian pháp lý linh hoạt để doanh nghiệp triển khai, hoàn thiện sản phẩm ngay tại thực địa đối với các công nghệ chưa có tiền lệ như: AI, robot hay tự động hóa.

Đồng thời, phát triển mô hình trung gian, đẩy mạnh vai trò của các hợp tác xã, doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp để làm cầu nối đưa công nghệ đến với các nông hộ nhỏ lẻ.

Cùng với đó, Nhà nước cần hỗ trợ giai đoạn mở rộng, chuyển từ hỗ trợ ban đầu sang tạo điều kiện về nguồn lực để doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường sau khi đã chứng minh được công nghệ. Đặc biệt, trong bối cảnh hướng tới Net Zero, Nhà nước cần có các ưu đãi cụ thể về tín dụng xanh và hạ tầng số (nền tảng dữ liệu mở, bản đồ canh tác) để rút ngắn quá trình triển khai công nghệ, giúp doanh nghiệp nội địa đủ sức dẫn dắt thị trường khu vực.

Tạo cơ chế ưu đãi cho các sản phẩm "Make in Vietnam"

Nhìn lại một năm thực hiện Nghị quyết 68, ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật CareZone - Công ty chuyên về tư vấn, thiết kế, thi công và bảo trì hệ thống phòng sạch và giải pháp lọc không khí cho bệnh viện, phòng thí nghiệm và nhà máy sản xuất đánh giá, trước đây, Công ty dành rất nhiều nguồn lực hành chính chỉ để giải trình và đối chiếu các quy định chồng chéo giữa tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn y tế. Sau khi thực hiện Nghị quyết 68, việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết đã giúp công ty tối ưu hóa nguồn lực.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, để tham gia một dự án phòng sạch tại bệnh viện tuyến đầu, hồ sơ năng lực phải qua nhiều tầng nấc kiểm chứng. Nay, với cơ chế hậu kiểm minh bạch, CareZone đã tiếp cận thành công thêm 6 dự án trọng điểm cấp tỉnh và khu vực chỉ trong 12 tháng.

Nhờ sự thông thoáng trong các quy định về logistics và xuất nhập khẩu linh kiện kỹ thuật cao, chi phí vận hành chuỗi cung ứng của doanh nghiệp đã giảm được rất nhiều, trực tiếp giúp giảm giá thành thi công cho khách hàng, tăng lợi thế cạnh tranh với các nhà thầu ngoại.

Ông Nguyễn Ngọc Quang cho biết thêm, Nghị quyết 68 đã tạo ra thời cơ vàng để Công ty bứt phá mạnh mẽ như: Mở rộng mạng lưới phân phối và thi công, trong đó số lượng dự án phòng sạch CareZone tiếp cận tăng khoảng 40-50%, đạt trung bình 10-12 dự án/năm.

Đặc biệt là các dự án phòng sạch tiêu chuẩn ISO Class 5 và Class 6, hiệu suất làm việc tăng 18%. Doanh thu từ mảng thi công và lắp đặt phòng sạch trong lĩnh vực y tế và sản xuất tăng 35% so với giai đoạn trước khi Nghị quyết 68 có hiệu lực.

Từ thực tiễn triển khai các giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đại diện CareZone kiến nghị Chính phủ đưa ra cơ chế ưu tiên (điểm thưởng) cho các nhà thầu trong nước sử dụng sản phẩm lọc khí sản xuất tại Việt Nam trong các dự án đầu tư công; có các gói vay ưu đãi hoặc hỗ trợ thuế cho các thiết bị lọc khí tích hợp công nghệ tiết kiệm điện hoặc vật liệu lọc nano thân thiện môi trường.

Đồng thời, các Bộ, ngành sớm xây dựng "Cổng dữ liệu tiêu chuẩn kỹ thuật số" thay vì nộp hồ sơ giấy để chứng minh bộ lọc đạt chuẩn, doanh nghiệp chỉ cần quét mã QR hoặc truy xuất mã sản phẩm trên hệ thống quốc gia./.

