Apple tìm kiếm nhà cung cấp chip dự phòng ngoài TSMC

Theo các nguồn tin thân cận, Apple đang tiến hành các cuộc thảo luận thăm dò với Intel Corp. và Samsung Electronics Co. nhằm sản xuất bộ vi xử lý trung tâm cho các thiết bị của hãng.

Động thái này cho thấy "Táo khuyết" đang tích cực tìm kiếm nguồn cung dự phòng, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào đối tác đúc chip lâu năm Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Các lãnh đạo của Apple đã có những cuộc đàm phán bước đầu với Intel về việc sử dụng dịch vụ gia công chip. Cùng lúc đó, giới chức của hãng cũng đã đến thăm nhà máy sản xuất chip tiên tiến đang được Samsung xây dựng tại bang Texas (Mỹ).

Tuy nhiên, các nguồn tin ẩn danh nhấn mạnh quá trình làm việc với cả hai nhà cung cấp vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và chưa có bất kỳ đơn đặt hàng nào được ký kết.

Apple hiện vẫn e ngại về các công nghệ ngoài TSMC và có thể sẽ không tiến tới thỏa thuận cuối cùng với đối tác mới. Đại diện của Apple, Intel, Samsung và TSMC đều từ chối bình luận về thông tin này.

Nhu cầu đa dạng hóa đối tác của Apple xuất phát từ bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng hiện nay. Trong báo cáo doanh thu quý II/2026 vào tuần trước, Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook thừa nhận tình trạng thiếu hụt chip cho iPhone và Mac đang kìm hãm đà tăng trưởng của hãng. Ông Cook chia sẻ chuỗi cung ứng của Apple hiện thiếu đi sự linh hoạt vốn có.

Việc các trung tâm dữ liệu AI phát triển ồ ạt, cộng với nhu cầu tăng vọt đối với các dòng máy Mac có khả năng chạy mô hình AI cục bộ, đã vắt kiệt nguồn cung chip toàn cầu.

Ông Cook nhấn mạnh thách thức lớn nhất không nằm ở chip nhớ, mà là sự thiếu hụt tại các tiến trình sản xuất tiên tiến dành cho hệ thống vi xử lý trung tâm (SoC). Điều này đang cản trở hãng đáp ứng nhu cầu thị trường đối với Mac mini, Mac Studio và đặc biệt là dòng iPhone 17 Pro.

Apple dự kiến sẽ mất vài tháng nữa mới có thể đưa cung - cầu trở lại mức cân bằng, đồng thời đang nỗ lực ngăn tình trạng thiếu hụt lan sang các dòng sản phẩm dùng chip khác như AirPods và Apple Watch.

Hơn một thập kỷ qua, Apple luôn tự thiết kế hệ thống SoC và phụ thuộc hoàn toàn vào TSMC để sản xuất dựa trên tiến trình tiên tiến nhất tại Đài Loan (Trung Quốc), trong đó có tiến trình 3 nanomet.

Mặc dù Apple và TSMC đang nỗ lực mở rộng sản xuất tại nhà máy ở bang Arizona (Mỹ), dự kiến cung cấp 100 triệu chip vào năm 2026, con số này vẫn quá nhỏ bé so với tổng lượng thiết bị xuất xưởng hàng năm của hãng. Ban lãnh đạo Apple từ lâu đã lo ngại về những rủi ro địa chính trị khi tập trung sản xuất tại một khu vực duy nhất.

Dù vậy, việc tìm kiếm nhà cung cấp dự phòng hoàn toàn không dễ dàng. Cả Intel và Samsung hiện khó có thể đạt được quy mô và độ ổn định như TSMC, yếu tố đã giúp công ty Đài Loan thống trị thị trường gia công chip./.

CEO Apple tự hào về doanh thu kỷ lục trước khi chuyển giao lãnh đạo Apple ghi nhận doanh thu kỷ lục 111,2 tỷ USD và lợi nhuận 29,6 tỷ USD, nhờ iPhone 17 và mảng dịch vụ tăng trưởng mạnh, trong bối cảnh CEO Tim Cook chuẩn bị chuyển giao vị trí cho thế hệ lãnh đạo mới.