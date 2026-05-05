Nhà Trắng cân nhắc kiểm duyệt các mô hình trí tuệ nhân tạo

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc yêu cầu giám sát, kiểm duyệt các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trước khi công bố rộng rãi, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý so với cách tiếp cận “ít can thiệp” trước đây đối với công nghệ này.

Tờ New York Times ngày 4/5 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Nhà Trắng đang thảo luận một sắc lệnh hành pháp về việc thành lập nhóm làm việc gồm các Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ và các quan chức chính phủ để xây dựng quy trình đánh giá các mô hình AI mới trước khi phát hành.

Trong các cuộc họp diễn ra tuần trước, các quan chức cấp cao đã trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn Anthropic, Google và OpenAI về một số phương án đang được cân nhắc.

Động thái này được xem là sự đảo chiều so với lập trường trước đó của chính quyền Tổng thống Trump, vốn ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển AI không giới hạn, đồng thời đảo ngược nhiều yêu cầu đánh giá an toàn thời Tổng thống Joe Biden.

Trước đó, năm 2023, chính quyền Tổng thống Biden đã ban hành sắc lệnh yêu cầu các nhà phát triển AI chia sẻ kết quả kiểm tra an toàn với chính phủ và giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên bang xây dựng tiêu chuẩn quản lý công nghệ này. Tuy nhiên, các quy định này đã bị ông Trump bãi bỏ sau khi nhậm chức.

Theo New York Times, sự thay đổi quan điểm gần đây xuất phát từ lo ngại ngày càng tăng về tác động của AI đối với việc làm, chi phí năng lượng, giáo dục và sức khỏe tâm thần, cùng với áp lực chính trị lưỡng đảng tại Quốc hội.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của một mô hình AI mới có tên Mythos do Anthropic phát triển, với khả năng phát hiện lỗ hổng an ninh phần mềm, được cho là yếu tố thúc đẩy sự điều chỉnh này. Anthropic đã cảnh báo công nghệ có thể dẫn tới rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng và chưa công bố mô hình ra công chúng.

Các quan chức Mỹ cũng lo ngại nguy cơ AI bị lạm dụng trong các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, đồng thời đang xem xét tiềm năng ứng dụng của các mô hình tiên tiến trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết các thông tin về sắc lệnh hành pháp hiện chỉ mang tính “suy đoán” và mọi chính sách chính thức sẽ do Tổng thống Trump quyết định.

Nhà Trắng cân nhắc việc kiểm duyệt các mô hình AI trong bối cảnh có những thay đổi nhân sự trong nội bộ liên quan đến chính sách AI. Ông David Sacks, cựu cố vấn AI, người ủng hộ chính sách nới lỏng quản lý, đã rời vị trí này vào tháng 3 vừa qua.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent được cho là đang thúc đẩy vai trò chủ động hơn của chính phủ trong việc định hình chính sách AI.

Tuy nhiên, nỗ lực của họ đang bị ảnh hưởng bởi tranh chấp pháp lý giữa Anthropic và Bộ Quốc phòng Mỹ liên quan đến hợp đồng trị giá 200 triệu USD và các điều khoản sử dụng AI trong lĩnh vực quân sự./.

