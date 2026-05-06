Việt Nam-Áo tăng cường hợp tác an ninh mạng trong kỷ nguyên số

Diễn đàn An ninh mạng Áo-Việt Nam ngày 5/5 tại thủ đô Vienna của Áo đã trở thành dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ từ hai nước nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác cụ thể và thúc đẩy đối thoại chính sách trong lĩnh vực an ninh mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Diễn đàn do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp với Phòng Thương mại Liên bang Áo, Viện Công nghệ Áo và Tập đoàn FPT đồng tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, hướng tới các mục tiêu thực chất: tăng cường hợp tác, củng cố năng lực thể chế và công nghệ, đồng thời mở ra các cơ hội kinh doanh và đầu tư mới.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng tại Việt Nam ngày càng nghiêm trọng. Chỉ riêng trong năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 13.000 vụ tấn công mạng, gây thiệt hại hơn 800 triệu USD.

Sang năm 2025, hàng nghìn vụ tấn công tiếp tục nhắm vào hệ thống thông tin của các cơ quan chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp, trong đó các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền tăng mạnh, ảnh hưởng tới hơn 3.000 doanh nghiệp.

Không chỉ các tập đoàn lớn, mà cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà cung cấp dịch vụ và chuỗi cung ứng liên kết cũng trở thành mục tiêu.

Theo ông Hà Văn Bắc, Phó Tổng Giám đốc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, các mối đe dọa trên không gian mạng tiếp tục gia tăng cả về quy mô lẫn độ phức tạp.

Tính đến tháng 1/2026, Việt Nam có hơn 85,6 triệu người dùng internet, chiếm khoảng 84,2% dân số, đứng thứ 12 trên thế giới - con số phản ánh tiềm năng to lớn của nền kinh tế số, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh mạng.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ, trong đó chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chính.

Ông khẳng định: "Công nghệ chỉ thực sự bền vững khi được đặt trên nền tảng niềm tin, và niềm tin đó bắt đầu từ an ninh."

Ông cũng cho biết Áo sở hữu thế mạnh chuyên môn đáng kể, với Viện Công nghệ Áo (AIT) dẫn dắt các mạng lưới năng lực an ninh mạng lớn của Liên minh châu Âu (EU) và hợp tác chặt chẽ với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong lĩnh vực an ninh mạng hạt nhân, trong khi Việt Nam mang đến nền kinh tế số năng động cùng cam kết chính trị mạnh mẽ - tạo nền tảng vững chắc để hai nước tiến từ đối thoại sang hành động cụ thể.

Về phía Áo, Đại sứ Philipp Agathonos khẳng định an ninh mạng là một trong những ưu tiên hàng đầu, song hành với đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ.

Ông nhấn mạnh một môi trường số an toàn là nền tảng thiết yếu cho tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội, đồng thời đánh giá cao các sáng kiến như Diễn đàn An ninh Kỹ thuật số Quốc tế (IDSF) và các chương trình hợp tác của Liên minh châu Âu trong khuôn khổ Horizon như những nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác Áo-Việt Nam.

Ông Dieter Hempel, Trưởng Cơ quan Hợp tác và Phát triển Kinh tế Áo (AED), cho biết hai bên vừa ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCSA), tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác cụ thể như chương trình đào tạo, trao đổi kỹ thuật và triển khai các dự án chung.

Ông nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là mang những kinh nghiệm tốt nhất của Áo đến với các quốc gia đối tác, đồng thời làm việc trực tiếp với các chuyên gia để tạo ra những kết quả thiết thực."

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò chủ động trong lĩnh vực này. Việc đăng cai lễ ký kết Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng tại Hà Nội - còn gọi là Công ước Hà Nội - là dấu mốc quan trọng, đồng thời Việt Nam cũng tăng cường hợp tác với UNODC và IAEA nhằm nâng cao năng lực phòng chống tội phạm mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống./.

