Bộ Y tế thúc các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Bộ Y tế vừa tổ chức cuộc họp về tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và Đề án 06.

Đây cũng là một trong những vấn đề nhằm thực hiện các nội dung trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo kết quả triển khai các nhóm nhiệm vụ của Bộ Y tế căn cứ theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025, Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ, Đề án 06; Tiến độ triển khai Bệnh án điện tử, Sổ Sức khỏe điện tử năm 2026.

Trong đó, 14 cơ sở dữ liệu chuyên ngành năm 2026 đang được đơn vị chuyên môn thiết lập cấu trúc và nội hàm thông tin. Một số nhóm cơ sở dữ liệu đáp ứng quy trình của các bước thủ tục đấu thầu, phối hợp với doanh nghiệp đồng hành triển khai nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung." Cùng đó là nỗ lực đôn đốc việc tiến hành Bệnh án điện tử, Sổ sức khỏe điện tử thực chất, khoa học, hiệu quả.

Đối với kết quả thực thi phương án phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Y tế công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và đang áp dụng là 270 thủ tục. Trong đó, cấp Bộ thực hiện 94 thủ tục, bằng 35%, số thủ tục thực hiện tại địa phương là 176, chiếm 65%, đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Bộ Y tế cũng thực hiện đơn giản hóa giấy tờ công dân đối với 73 thủ tục hành chính, đạt 100% chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Hoàn thành cấu hình trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế để sẵn sàng cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an triển khai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức chủ trì cuộc họp và ghi nhận những báo cáo, đề xuất, cả khó khăn, vướng mắc của các đơn vị đồng thời yêu cầu, các đơn vị bám sát tiến độ chi tiết theo từng nhiệm vụ cụ thể. Lãnh đạo, người đứng đầu từng Cục, Vụ, Văn phòng Bộ trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia phối hợp với các đơn vị, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của nhóm cơ sở dữ liệu trong năm 2026, phân tích làm rõ trường thông tin, xác định mã nguồn từng cơ sở dữ liệu để thống nhất từ đầu bài, nội hàm nhằm làm căn cứ cho định hình nhiệm vụ và đề xuất kinh phí triển khai.

Đặc biệt, những đơn vị đáp ứng tái cấu trúc trường thông tin ở bộ thủ tục hành chính đã cấu hình xong dữ liệu tiếp tục phối hợp với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia công bố lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia./.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế. Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

