Các tỉnh, thành sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 1/7

Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế đã phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết 21/2026/NQ-CP của Chính phủ là phân cấp thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thay vì thực hiện tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế như hiện nay.

Theo đó, tại Điều 2 của Nghị quyết nêu rõ, việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quy định tại khoản 5 Điều 27 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ và trả kết quả. Thời hạn này được tính từ ngày hồ sơ hoàn chỉnh được tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trong trường hợp không đồng ý với nội dung quảng cáo của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 1 lần.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn.

Theo Điều 6 Nghị quyết 21, các quy định về phân cấp thẩm quyền nêu trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong khi toàn bộ Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/4/2026 đến ngày 1/1/2028. Như vậy, từ 1/7/2026, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ được thực hiện tại địa phương theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), việc phân cấp về địa phương nội dung này nhằm tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Bộ Y tế và các cơ quan liên quan sẽ tăng cường hậu kiểm về tuân thủ các quy định trong quảng cáo; kiểm tra việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, trang thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử./.

Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, thu hồi hơn 700 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe​ Danh sách sản phẩm cần thu hồi gồm 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, 675 sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn công bố do có thành phần hoặc hàm lượng thực tế không đúng với hồ sơ đăng ký.