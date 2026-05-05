Chủ động phòng, chống bệnh Whitmore trong điều kiện thời tiết cực đoan

Bệnh Whitmore (còn gọi là Melioidosis) là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, tồn tại tự nhiên trong đất, bùn và nguồn nước bề mặt bị ô nhiễm.

Con người có thể mắc bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước chứa vi khuẩn qua các vết trầy xước, vết thương hở; do hít phải bụi hoặc giọt nước nhiễm khuẩn; hoặc sử dụng nguồn nước, thực phẩm bị ô nhiễm.

Whitmore có biểu hiện lâm sàng đa dạng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác, gây khó khăn cho chẩn đoán sớm.

Bệnh có thể diễn biến nặng với các biểu hiện như viêm phổi, áp xe ở nhiều cơ quan, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, có nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời./.