Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh do virus Hanta

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đầu tháng 5/2026 ghi nhận chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính nặng trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương.

Tính đến ngày 4/5/2026, ghi nhận 7 trường hợp, trong đó 2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ; có 3 trường hợp tử vong, 1 bệnh nhân nguy kịch và 3 người có triệu chứng nhẹ.

Trên tàu có 147 người (gồm 88 du khách và 59 thủy thủ đoàn) thuộc 23 quốc tịch; chưa ghi nhận người Việt Nam trong nhóm hành khách, thuyền viên liên quan.

Trước thông tin này, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống phù hợp./.