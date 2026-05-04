WHO đánh giá nguy cơ lây lan virus Hanta trong cộng đồng ở "mức thấp"

Ngày 4/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu cho biết ổ dịch nghi nhiễm virus trên tàu du lịch hạng sang MV Hondius hiện chỉ gây nguy cơ thấp đối với cộng đồng, trong khi giới chức Hà Lan đang lên kế hoạch hồi hương 2 bệnh nhân.

WHO trước đó cho biết "xác nhận 1 ca nhiễm và 5 ca nghi nhiễm" liên quan con tàu đang di chuyển từ Ushuaia (Argentina) tới Cape Verde ngoài khơi bờ biển Tây Phi.

Các báo cáo đưa ra tối 3/5 xác nhận đã có ít nhất 3 người tử vong, trong đó kết quả xét nghiệm phòng thí nghiệm khẳng định có sự xuất hiện của virus Hanta - một loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm.

Theo thông báo của hãng vận hành tàu Oceanwide Expeditions, ngoài các trường hợp tử vong, 1 hành khách đang được điều trị tích cực tại Johannesburg (Nam Phi) và 2 người khác “cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.”

Tuy nhiên, hãng cho biết hiện chưa xác định được liệu virus này có phải là nguyên nhân gây ra 3 ca tử vong hay không và cũng chưa có xác nhận cụ thể về việc nhiễm virus ở 2 bệnh nhân còn lại trên tàu.

Trong thông báo, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge nêu rõ: “Nguy cơ đối với cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp.

Không cần hoảng loạn hoặc áp dụng các hạn chế đi lại,” đồng thời cho biết các ca nhiễm virus Hanta “hiếm gặp và thường liên quan đến việc tiếp xúc với loài gặm nhấm mang mầm bệnh.”

WHO cho biết đang “hành động khẩn trương” nhằm hỗ trợ ứng phó bao gồm hỗ trợ điều trị, sơ tán, điều tra và đánh giá rủi ro y tế công cộng.

Cơ quan y tế Liên hợp quốc lưu ý rằng dù hiếm gặp, virus Hanta có thể lây truyền giữa người với người, gây bệnh hô hấp nghiêm trọng và cần được theo dõi, hỗ trợ và xử lý thận trọng.

Trong khi đó, các bác sỹ địa phương đã lên tàu để đánh giá tình trạng của 2 bệnh nhân do chưa có phép đưa họ lên bờ.

Nhà vận hành con tàu cho biết giới chức Hà Lan đã nhất trí dẫn đầu nỗ lực phối hợp đưa 2 bệnh nhân có triệu chứng từ Cape Verde về nước.

Bộ Ngoại giao Hà Lan cũng cho biết đang xem xét các phương án sơ tán y tế một số người trên tàu và sẽ điều phối nếu kế hoạch được triển khai. Bên cạnh đó, việc rời tàu và tiến hành kiểm tra y tế toàn bộ hành khách cần được phối hợp với cơ quan y tế sở tại.

Tuy nhiên, kế hoạch này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự chấp thuận của chính quyền Cape Verde.

Đáng chú ý, giới chức Cape Verde mới đây tuyên bố hành khách trên tàu du lịch MV Hondius nghi xảy ra ổ dịch virus Hanta sẽ không được phép lên bờ tại quốc đảo này, nơi con tàu đang neo đậu, nhằm bảo vệ người dân địa phương.

Theo ghi nhận của truyền thông quốc tế, sáng 4/5, con tàu đang neo đậu tại cảng Praia, ngoài khơi Cape Verde.

Trong thông báo đầu tiên về sự việc, hãng vận hành Oceanwide Expeditions xác nhận có 3 ca tử vong trên tàu MV Hondius, trong đó 2 người tử vong trên tàu và 1 người tử vong sau khi rời tàu.

Tàu MV Hondius được liệt kê là tàu du lịch khám phá vùng cực trên trang web của một số công ty du lịch. Tàu được điều hành bởi công ty du lịch Oceanwide Expeditions có trụ sở tại Hà Lan.

Một trong những hành trình du lịch của tàu khởi hành từ Ushuaia đến Cape Verde, với các điểm dừng chân tại các đảo Nam Georgia và Saint Helena.

Theo một số trang web theo dõi tàu trực tuyến, tàu MV Hondius đã ở ngoài khơi cảng Praia, thủ đô của Cape Verde, hôm 3/5. Tàu có thể chứa khoảng 170 hành khách và có khoảng 70 thành viên thủy thủ đoàn./.

