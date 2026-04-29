Dịch sởi bùng phát tại Bangladesh khiến hơn 220 trẻ em tử vong

Bangladesh đã ghi nhận 227 trẻ em tử vong do mắc bệnh sởi kể từ tháng 3 vừa qua.

Đây là một trong những đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại quốc gia Nam Á này, với số ca nghi nhiễm lên tới gần 35.000.

Theo số liệu thống kê của chính phủ công bố ngày 29/4, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Kurukpata thuộc vùng đồi Chittagong, nơi sinh sống của các cộng đồng bản địa và giáp biên giới với Myanmar.

Tại khu vực nông thôn này, trẻ em thường không được tiếp cận đầy đủ với chương trình tiêm chủng, trong khi một số gia đình còn e ngại việc tiêm vaccine.

Ông Sheikh Fazle Rabbi, lãnh đạo y tế địa phương, cho biết Kurukpata là một trong những vùng xa xôi nhất của Bangladesh và đã có hơn 80 trẻ em được điều trị bệnh sởi tại đây.

Chủ tịch hội đồng địa phương Kurukpata, ông Kratpung Mro, nhấn mạnh về số ca mắc cao bất thường và cho biết việc đi lại từ khu vực này rất khó khăn. Người dân, chủ yếu là nông dân nghèo, không đủ khả năng chi trả chi phí đi lại bằng thuyền hoặc xe máy để tới bệnh viện.

Ông kêu gọi chính phủ tăng cường các chương trình nâng cao nhận thức và mở rộng độ bao phủ tiêm chủng tới các cộng đồng bản địa.

Trước đó, một nông dân 30 tuổi tên Ngangoi Mro đã phải đưa con trai 2 tuổi của mình đến cơ sở y tế trong tình trạng sốt cao, ho và tiêu chảy. Người này cho biết gia đình phải đi bộ 4 km rồi tiếp tục di chuyển bằng phương tiện khác vì đứa trẻ trở nên rất yếu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhất, đặc biệt qua đường hô hấp như ho và hắt hơi. Bệnh có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất là ở trẻ nhỏ và có thể gây biến chứng nghiêm trọng như viêm não hoặc các vấn đề hô hấp nặng.

Kể từ ngày 15/3, số ca nghi nhiễm trên toàn quốc đã lên tới 34.980, chủ yếu ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi.

Các cơ quan y tế Bangladesh - với sự hỗ trợ của WHO, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và lực lượng an ninh, đang triển khai các chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em nhằm kiểm soát dịch bệnh./.

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.