Startup Israel phát triển men bia “tăng cường sức khỏe”

Một công ty khởi nghiệp (startup) tại Israel đang nghiên cứu phát triển loại bia có thể bổ sung các hợp chất hỗ trợ sức khỏe tế bào, nhằm kết hợp ngành đồ uống với xu hướng chăm sóc sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, công ty Roselind cho biết đã phát triển một chủng men bia có khả năng tạo ra NAD+ trong quá trình lên men. Đây là một dẫn xuất của vitamin B3, được nghiên cứu có liên quan đến quá trình sản xuất năng lượng ở tế bào và cơ chế lão hóa.

Nhóm sáng lập cho biết mục tiêu của họ là tạo ra sản phẩm giữ nguyên trải nghiệm bia truyền thống nhưng có thêm giá trị về sức khỏe.

Dự án do Giám đốc điều hành Menashe Haskin và Giám đốc công nghệ, Tiến sỹ Moran Gendelman, dẫn dắt, kết hợp giữa công nghệ và nghiên cứu sinh học. Thay vì bổ sung hợp chất từ bên ngoài, công ty hướng tới việc “lập trình” men bia để tự sản sinh thành phần có lợi ngay trong quá trình lên men tự nhiên.

Theo Roselind, mỗi chai bia có thể cung cấp lượng NAD+ tương đương nhu cầu khuyến nghị hằng ngày, đồng thời giảm nồng độ cồn xuống khoảng 2–3%, phù hợp với xu hướng tiêu thụ đồ uống ít cồn đang gia tăng trên toàn cầu.

Hiện Roselind đã huy động được khoảng 310.000 USD trong giai đoạn đầu và đang thử nghiệm sản xuất với các đối tác, trong đó có một nhà máy bia tại khu vực Galilee. Công ty cho biết không hướng tới xây dựng thương hiệu bia riêng mà tập trung cung cấp công nghệ men cho các nhà sản xuất.

Các sản phẩm đồ uống chức năng - kết hợp giữa dinh dưỡng và giải khát đang trở thành xu hướng tại nhiều thị trường, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và có xu hướng giảm tiêu thụ đồ uống có cồn./.

