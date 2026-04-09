OECD thiệt hại 135 tỷ USD mỗi năm vì Hội chứng COVID kéo dài

Những dư chấn âm thầm của đại dịch COVID-19 hiện vẫn chưa dừng lại. Một trong những biểu hiện rõ nét nhất là Long COVID (Hội chứng COVID kéo dài) - tình trạng không chỉ bào mòn sức khỏe cá nhân mà còn làm suy yếu nền tảng kinh tế.

Những con số mới nhất từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy tác động này đang trở thành một lực cản đối với tăng trưởng, buộc các nền kinh tế phải nhìn lại cách họ hiểu về “hậu đại dịch."

Theo nghiên cứu, Long COVID có thể khiến các nước OECD thiệt hại tới 135 tỷ USD mỗi năm và kéo dài ảnh hưởng trong ít nhất một thập kỷ.

Tác động lớn nhất không nằm ở chi phí y tế trực tiếp, mà ở những hệ lụy gián tiếp: năng suất lao động suy giảm, tình trạng nghỉ ốm gia tăng và một bộ phận người lao động rời khỏi thị trường việc làm.

Báo cáo của OECD là một trong những nỗ lực nhằm định lượng ảnh hưởng kinh tế của căn bệnh vốn còn nhiều khoảng trống về dữ liệu và hiểu biết khoa học này.

Ông Guillaume Dedet chuyên gia kinh tế y tế của OECD nhấn mạnh rằng những hệ lụy của COVID-19 không dừng lại khi dịch bệnh qua đỉnh, mà sẽ còn đè nặng lên xã hội và nền kinh tế trong nhiều năm tới.

Báo cáo ước tính thiệt hại đối với các nền kinh tế OECD tương đương 0,1-0,2% GDP mỗi năm, đồng thời lưu ý con số này có thể thấp hơn thực tế.

Tác động của Long COVID càng trở nên nghiêm trọng khi chồng lấn với những vấn đề sẵn có, như tăng trưởng chậm và lực lượng lao động già hóa.

Trong bối cảnh dữ liệu theo dõi sau đại dịch còn hạn chế, các nghiên cứu từ Mỹ, Anh và Australia đều cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: sự gia tăng kéo dài của tình trạng nghỉ việc và rút khỏi thị trường lao động vì lý do sức khỏe.

Dù nhiều quốc gia đã bước đầu xây dựng chính sách ứng phó, vẫn còn những khoảng trống đáng kể, đặc biệt trong chăm sóc dài hạn cho bệnh nhân và sự phối hợp giữa y tế với các chính sách việc làm, giáo dục và an sinh xã hội.

Long COVID - được định nghĩa là tình trạng kéo dài ít nhất ba tháng sau nhiễm bệnh - hiện ước tính ảnh hưởng tới khoảng 18 triệu người trưởng thành tại Mỹ, với các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi và suy giảm nhận thức kéo dài. Tuy vậy, nguyên nhân và hướng điều trị hiệu quả vẫn là câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng./.

