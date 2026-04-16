Giá vàng trong nước giảm mạnh, giao dịch quang mức 172,5 triệu đồng

Tại phiên giao dịch sáng nay (16/4) giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm mạnh từ 1-1,2 triệu đồng/lượng, tỷ giá trung tâm cũng tiếp tục giảm thêm 1 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 4.823 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce trong 24 giờ qua. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 153,2 triệu đồng/lượng.

Với thay đổi trên, giá vàng trong nước cũng điều chỉnh khi mở cửa giao dịch, trong đó Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Phú Quý và Doji cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 172,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh. Tại Công ty Phú Quý, vàng nhẫn giao dịch trong khoảng từ 168,5 triệu đồng đến 172 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày 15/4. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn dao động từ 168,5 triệu đồng đến 171,8 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 1,2 triệu đồng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp giữ ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng SJC trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 đồng, giảm 1 đồng so với ngày 15/4.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tương ứng, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết 26.097-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra); VietinBank áp dụng 26.125-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra); BIDV niêm yết 26.127-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra) và Eximbank niêm yết 26.120-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 1 đồng so với chốt phiên trước./.

