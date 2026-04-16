Thúc đẩy hợp tác hạ tầng, logistics giữa Việt Nam và doanh nghiệp Hoa Kỳ

Ngày 16/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã tiếp đoàn doanh nghiệp thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do bà Penny Burtt, Chủ tịch Boeing khu vực Đông Nam Á, làm Trưởng đoàn, nhằm trao đổi về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông và xây dựng.

Tại buổi làm việc, bà Penny Burtt - đại diện cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao việc Bộ Xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc USABC triển khai hoạt động hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam thời gian qua trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng và giao thông.

Theo bà Penny Burtt, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn được Bộ Xây dựng chia sẻ thông tin, đồng thời trao đổi về các phương thức hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.

Các nội dung quan tâm bao gồm ưu tiên của Bộ Xây dựng trong triển khai hiệu quả các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, phát triển nhà ở xã hội, cũng như xây dựng khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định và bền vững cho lĩnh vực nhà ở, phát triển đô thị và thị trường bất động sản…

Định hướng hợp tác có thể tập trung vào phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, có tính kết nối cao và khả năng chống chịu tốt; thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng; hỗ trợ hiện đại hóa ngành logistics và hạ tầng liên quan nhằm tăng cường khả năng tham gia của Việt Nam vào các chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng, tự cường; đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật và quy hoạch đô thị.

Các doanh nghiệp trong đoàn cũng bày tỏ mong muốn Bộ Xây dựng tăng cường trao đổi thông tin cụ thể, qua đó sớm hiện thực hóa các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện các doanh nghiệp vận tải như FedEx, Atlas Air Worldwide và UPS cho biết dự kiến sẽ đẩy mạnh đầu tư, mở rộng hiện diện tại Việt Nam, hướng tới phát triển hoạt động vận tải hàng hóa và logistics, đặc biệt là vận tải hàng không.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đề nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư, mở rộng hạ tầng dịch vụ vận tải tại sân bay, cũng như hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển giao thông, vận tải và logistics theo hướng bền vững.

Trong lĩnh vực hàng không, Tập đoàn Boeing bày tỏ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trên nhiều phương diện như hàng không thương mại, quốc phòng an ninh, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo kỹ thuật, phát triển bền vững và các sáng kiến cộng đồng; trong đó có các nội dung về phát triển đội tàu bay, bảo đảm an ninh năng lượng hàng không và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp khác đề xuất hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và đô thị, đặc biệt là các giải pháp công nghệ nhằm phát triển hạ tầng bền vững, thân thiện với môi trường.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự quan tâm và những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp thuộc USABC đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhu cầu huy động nguồn lực, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ là rất lớn. Do đó, Bộ Xây dựng mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ trong phát triển hạ tầng giao thông như sân bay, cảng biển, đường sắt mà còn trong các lĩnh vực khác của ngành Xây dựng như phát triển đô thị bền vững, vật liệu xây dựng, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao” - Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chia sẻ, về phát triển hạ tầng giao thông, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 xác định ưu tiên phát triển hệ thống đường bộ cao tốc, cảng hàng không, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, cảng biển, đồng thời tăng cường kết nối giao thông giữa các vùng, như Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền núi phía Bắc; cùng với đó là chú trọng các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu và ngập lụt.

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai đầu tư theo quy hoạch, với nhiều kết quả đáng ghi nhận: Cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc cả nước lên trên 3.000km; đẩy mạnh đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; triển khai nghiên cứu tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; hệ thống cảng biển với 306 bến cảng đang được khai thác.

Cùng đó, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy đầu tư và triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, tập trung vào huy động đa dạng nguồn vốn, bao gồm khu vực ngoài nhà nước và các tổ chức quốc tế; hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế ưu đãi đầu tư và các cơ chế đặc thù.

Việt Nam khuyến khích đầu tư FDI và mô hình đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng; đồng thời áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, phí, đất đai cho doanh nghiệp đầu tư vào giao thông vận tải và phát triển đô thị, cũng như thúc đẩy phát triển công nghiệp và chuyển giao công nghệ.

Đối với các kiến nghị của phía doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn ghi nhận và cho biết sẽ giao cho các đơn vị liên quan tổng hợp, nghiên cứu, xem xét trong quá trình hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh, Bộ Xây dựng sẵn sàng làm đầu mối trao đổi, hỗ trợ doanh nghiệp trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng đó, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành các công trình hạ tầng tại Việt Nam; đồng thời chú trọng hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, qua đó nâng cao hơn nữa năng lực của ngành xây dựng.

“Chúng tôi mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ từ các doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, hiện là trọng điểm thu hút đầu tư của Việt Nam cũng như ý kiến đóng góp đối với chính sách và đề xuất các sáng kiến hợp tác, đầu tư với Bộ Xây dựng nhằm hướng tới các kết quả hợp tác thiết thực, hiệu quả” – Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam./.

