Doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam

Hơn 120 đại diện đến từ 52 tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 14-16/4 trong khuôn khổ Đoàn Doanh nghiệp Cấp cao thường niên do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) tổ chức.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Washington, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Brian McFeeters cho biết ông sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm lãnh đạo cấp cao của nhiều doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ. Mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, song quy mô của phái đoàn phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với việc mở rộng thương mại, đầu tư và quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam, cũng như niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế.

Các doanh nghiệp tham gia phái đoàn đại diện cho nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng; công nghệ và đổi mới sáng tạo; dịch vụ tài chính và quản lý quỹ; hàng không vũ trụ và ôtô; logistics và sản xuất tiên tiến; y tế và khoa học sự sống; thực phẩm và nông nghiệp; hàng tiêu dùng; du lịch và lữ hành; kinh tế sáng tạo và dịch vụ tư vấn.

Theo ông Brian McFeeters, nhiều doanh nghiệp trong phái đoàn không chỉ là những công ty hàng đầu của Hoa Kỳ mà còn là các tập đoàn dẫn đầu toàn cầu, có khả năng mang tới công nghệ tiên tiến, nguồn vốn dài hạn, kinh nghiệm quốc tế và các thông lệ tốt nhất, qua đó hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Brian McFeeters cho biết chuyến công tác năm 2026 diễn ra vào thời điểm mang ý nghĩa chiến lược, ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và Chính phủ mới được kiện toàn.

USABC tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cùng tập thể lãnh đạo mới, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, bền vững và chất lượng cao.

Hội đồng và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai các định hướng phát triển mới và đạt được các mục tiêu dài hạn.

Theo ông, phái đoàn kỳ vọng được lắng nghe các định hướng và thông điệp rõ ràng từ Chính phủ về những cải cách đột phá nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Các cuộc làm việc trong khuôn khổ chuyến công tác cũng là cơ hội để khẳng định cam kết lâu dài của khu vực tư nhân Hoa Kỳ đối với các ưu tiên phát triển của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo, đầu tư và hợp tác trong việc tạo ra những tác động chiến lược và bền vững trong giai đoạn phát triển tiếp theo./.

