Honda sẽ đóng cửa một nhà máy sản xuất xe chạy xăng ở Trung Quốc

Hãng Honda Motor của Nhật Bản sẽ cho dừng hoạt động một nhà máy sản xuất ôtô chạy xăng ở Trung Quốc kể từ tháng Sáu tới nhằm nỗ lực vực dậy vị thế của mình tại quốc gia này sau khi không thể bắt kịp với xu hướng chuyển đổi sang xe điện.

Động thái này trái ngược với chiến lược của Honda tại Mỹ, nơi hãng đã tạm ngừng phát triển xe điện.

Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản sẽ đóng cửa nhà máy Huangpu ở tỉnh Quảng Đông, được vận hành thông qua liên doanh với Guangzhou Automobile Group. Nhà máy này khai trương vào năm 1999, sản xuất các mẫu xe chạy xăng bao gồm sedan Integra và các xe thể thao đa dụng ZR-V và Breeze.

Honda hiện có 6 nhà máy sản xuất ôtô tại Trung Quốc thông qua các liên doanh với các đối tác địa phương, có khả năng sản xuất tổng cộng 1,2 triệu xe mỗi năm, gồm 960.000 xe chạy xăng và 240.000 xe điện. Nhà máy Huangpu có công suất 240.000 xe, chiếm khoảng 20% tổng số.

Honda cũng đang xem xét việc đóng cửa một dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Dongfeng Motor. Kết hợp với nhà máy ở Huangpu, điều này sẽ làm giảm gần một nửa công suất sản xuất xe chạy xăng của hãng.

Xe điện và xe hybrid cắm điện chiếm phần lớn doanh số bán xe tại Trung Quốc, trong khi nhu cầu đối với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong đang giảm.

Năm ngoái, Honda sản xuất 680.000 xe tại Trung Quốc, giảm 16% so với năm 2024 và giảm khoảng 60% so với mức đỉnh năm 2020. Doanh số của hãng giảm mạnh 24% trong năm 2025 xuống còn 640.000 chiếc, giảm năm thứ 5 liên tiếp.

Việc này đã thúc đẩy Honda cắt giảm năng lực sản xuất. Hãng đã đóng cửa hoặc tạm ngừng sản xuất tại 2 nhà máy ở Quảng Châu với tổng công suất 290.000 xe trong giai đoạn 2024-2025, đóng cửa 1 nhà máy ở Vũ Hán vào năm 2024 có khả năng sản xuất 240.000 xe/năm.

Dù Honda đã mở các nhà máy xe điện tại cả hai thành phố vào tháng 12/2024, hãng vẫn gặp khó khăn trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường.

Trung Quốc từng là động lực lợi nhuận chính cho Honda. Các hãng xe đồng hương như Toyota Motor và Nissan Motor cũng phải vật lộn với doanh số sụt giảm trong bối cảnh các đối thủ nội địa như BYD nổi lên.

Nhưng không giống như Honda, Toyota và Nissan đang hồi phục mạnh mẽ với các mẫu xe điện mới được phát triển thông qua các liên doanh địa phương. Doanh số bán hàng của Nissan tại Trung Quốc đã vượt qua Honda vào năm ngoái.

Xe điện của Honda không chỉ có giá tương đối cao mà còn thiếu các chức năng tự lái và thiết kế nội thất không phù hợp với người tiêu dùng Trung Quốc.

Honda dự kiến ghi nhận khoản lỗ ròng hợp nhất 690 tỷ yen (4,36 tỷ USD) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó khoản lỗ liên quan đến các liên doanh tại thị trường Trung Quốc lên tới 150 tỷ yen.

Những khó khăn của Honda tại Trung Quốc có thể lan sang các khu vực khác như Đông Nam Á. Doanh số bán hàng tổng thể của Honda tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia tiếp tục giảm trong năm 2025, giảm 17% xuống còn 210.000 chiếc, do BYD và các đối thủ Trung Quốc khác đang thâm nhập thị trường với xe điện.

Các quốc gia Đông Nam Á có trữ lượng dầu mỏ thấp và xung đột Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nhiên liệu. Sự chuyển đổi từ ôtô chạy xăng sang xe điện có thể tăng tốc trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu.

Tại cuộc họp báo hồi tháng Năm, Honda dự kiến sẽ thay đổi mục tiêu của công ty về việc tất cả các mẫu xe mới đều là xe điện hoặc xe chạy bằng pin nhiên liệu vào năm 2040. Hãng sản xuất ôtô này cũng có thể xem xét lại kế hoạch phát triển và đầu tư vào xe điện của mình./.

Hàng trăm xe thể thao của Honda lập kỷ lục Guinness Theo hãng Honda, xe S660 được phát triển để theo đuổi niềm vui khi lái xe và vẫn được nhiều người hâm mộ yêu thích. Cho đến nay, mẫu xe này vẫn được ưa chuộng và sử dụng trên toàn quốc.