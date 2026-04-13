Ấn Độ: Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chính quyền Delhi ngày 11/4 công bố dự thảo Chính sách Xe điện (EV) 2026, mở lấy ý kiến công chúng trong vòng 30 ngày, với mục tiêu đẩy nhanh chuyển đổi sang giao thông xanh và giảm ô nhiễm tại thủ đô.

Theo dự thảo, từ ngày 1/1/2027, chỉ xe ba bánh điện mới được đăng ký mới và từ ngày 1/4/2028 quy định này sẽ áp dụng với cả xe hai bánh, đồng nghĩa với việc dừng đăng ký xe máy chạy xăng.

Chính sách dự kiến có hiệu lực đến năm 2030, kết hợp các biện pháp ưu đãi tài chính, miễn thuế và phát triển hạ tầng để thúc đẩy phổ cập xe điện.

Thủ hiến Rekha Gupta nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ thống giao thông sạch, bền vững và dễ tiếp cận. Chính quyền Delhi đã đề xuất gói ngân sách gần 40 tỷ rupee (425 triệu USD) hỗ trợ chính sách này, trong đó tập trung cho hỗ trợ mua xe, loại bỏ phương tiện cũ gây ô nhiễm và phát triển mạng lưới trạm sạc.

Dự thảo cũng đưa ra lộ trình điện khí hóa các phương tiện công cộng và dịch vụ, bao gồm xe buýt trường học và đội xe vận tải, đồng thời yêu cầu từ năm 2026 không bổ sung phương tiện sử dụng động cơ đốt trong vào các đội xe dịch vụ. Các cơ quan nhà nước tại Delhi cũng sẽ ưu tiên sử dụng xe điện trong hoạt động công vụ.

Bên cạnh đó, chính sách lần đầu tiên đưa ra quy định toàn diện về tái chế pin, yêu cầu các nhà sản xuất tuân thủ quy định về quản lý chất thải và mở rộng mạng lưới thu gom, tái chế pin. Hạ tầng sạc và đổi pin sẽ được đẩy mạnh, với công ty TNHH Delhi Transco Limited đóng vai trò điều phối triển khai.

Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Delhi (DPCC) sẽ hỗ trợ việc thành lập các trung tâm thu gom pin trên khắp Delhi thông qua quan hệ đối tác công tư, giúp người dân dễ dàng xử lý pin đã qua sử dụng một cách an toàn. Ủy ban cũng sẽ ban hành các hướng dẫn rõ ràng về việc thu gom, lưu trữ, vận chuyển và tái chế pin an toàn.

Để khuyến khích người dân chuyển đổi, Delhi dự kiến miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký đối với xe điện, đồng thời áp dụng nhiều mức hỗ trợ tài chính tùy theo loại phương tiện và dung lượng pin. Các khoản hỗ trợ sẽ được chuyển trực tiếp tới người mua thông qua hệ thống số hóa.

Dự thảo chính sách được đánh giá là một trong những bước đi mạnh mẽ nhất của Ấn Độ trong thúc đẩy giao thông điện hóa, thể hiện quyết tâm của Delhi trong việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cải thiện chất lượng không khí đô thị./.

