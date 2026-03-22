Ngành ôtô Pháp chuyển mình trước làn sóng ôtô điện và công nghệ mới

Ngành công nghiệp ôtô Pháp đang trải qua một giai đoạn biến đổi chưa từng có, do sự xuất hiện của ôtô điện và sự tiến bộ nhanh chóng về công nghệ.

Sự chuyển đổi này đang làm thay đổi sâu sắc các nghề truyền thống liên quan đến động cơ đốt trong, trong khi những kỹ năng mới về điện tử, phần mềm và pin trở nên thiết yếu.

Việc giảm số lượng linh kiện trong mỗi xe cũng góp phần làm giảm nhu cầu về lao động trên dây chuyền sản xuất.

Thư ký ngành công nghiệp của Liên đoàn CFE-CGC, Bruno Azière, “các nghề làm động cơ và hộp số truyền thống sẽ dần biến mất, trong khi các nghề liên quan đến động cơ điện, pin và điện tử công suất vốn không phải là nghề truyền thống trong ngành ôtô." Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh rộng hơn, khi việc di dời sản xuất ra nước ngoài và thuê ngoài đã bắt đầu từ trước khi ôtô điện xuất hiện.

Ngay cả khi toàn bộ sản xuất ôtô ở Pháp chuyển sang điện, mức giảm thực tế về việc làm vẫn rất lớn. Ước tính có thể giảm đến 40% số lượng công việc trong một số lĩnh vực, nhưng con số này khó xác định chính xác, đặc biệt khi một phần sản xuất ôtô điện và xe chạy xăng vẫn được thực hiện ở nước ngoài.

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp đã đưa lại một số hoạt động sản xuất về Pháp, từ đó phần nào hạn chế tác động đến việc làm.

Sự chuyển đổi này đi kèm với thay đổi cơ cấu lao động khi tỷ lệ công nhân trên dây chuyền giảm, trong khi số lượng nhân sự cấp quản lý tăng. Tuy nhiên, xu hướng này chủ yếu là do di dời sản xuất và mất công nghiệp hóa ở Pháp, chứ không phải do điện khí hóa.

Bên cạnh thay đổi công nghệ, ngành ôtô Pháp còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc.

Theo Bruno Azière, cần có các cải cách chính sách để hạn chế bất lợi của các doanh nghiệp Pháp trước các đối thủ quốc tế, đồng thời hỗ trợ nâng cao kỹ năng của người lao động cho các nghề tương lai.

Do đó, ôtô điện chỉ là yếu tố thúc đẩy sự biến đổi chứ không phải mối đe dọa duy nhất. Yếu tố dễ tổn thương thực sự của ngành công nghiệp ôtô Pháp nằm ở sự kết hợp giữa di dời sản xuất, thuê ngoài và áp lực cạnh tranh quốc tế, vốn đang định hình lại sâu sắc bức tranh việc làm và các kỹ năng cần thiết./.

